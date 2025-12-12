量崩價不跌！鄉民炸鍋「量先價行失靈」　專家揭2026劇本

▲今年房市交易量大幅度衰退，但房價卻看似僅微幅修正。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

房市交易量大幅度衰退，但房價卻看似僅微幅修正，鄉民們討論「量先價行，房價不是該跌了嗎？」信義房屋專家表示，今年房市走勢呈現價量背離，主因是多空因素拉扯，並預言2026年交易量相當重要，「假如交易量繼續下探、價格就可能開始跟跌，若交易量表現持平，那麼價格就有較高的機率繼續盤整。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，房市進入寒冬，交易量大幅萎縮，1~10月買賣移轉棟數年減26%，預售交易量跌更慘，但觀察國泰房價指數、信義房價指數，僅微幅修正，鄉民們就討論：「量先價行，交易量大減，房價不是要開始跟跌才對嗎？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年房市走勢呈現價量背離，量大幅萎縮，但價格僅出現盤整、部分地區些微修正，其主要原因就是多空拉扯，一來央行管制力度大，另一方面國內經濟表現佳。」

展望明年，曾敬德表示：「價量走勢會較趨近，回歸比較正常的房市邏輯，假如交易量繼續下探、價格就可能開始跟跌，若交易量表現持平，那麼價格就有較高的機率繼續盤整。」

曾敬德認為：「雖然明年交易量大復甦、出大量的機率低，但觀察近來成交量數據已不再下探，房市量能似乎出現落底訊號，遞延性剛需自住買盤有望在明年陸續出現。」

▲近來成交量數據已不再下探，房市量能似乎出現落底訊號。（示意圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「要去探究交易量大幅減少背後的原因，這1年多來就是央行針對信用管制、銀行資金水位管控，並不是國內房市基本面有問題，因此即便交易量大減，價格仍相對堅挺。」

葉沛堯表示：「今年呈現明顯的股房背離，股市站上2.8萬點，經濟表現非常好，房市卻相當辛苦，若央行在政策上稍微放鬆，房市不敢說會大好，但復甦是一定的。」

