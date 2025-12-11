4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

記者項瀚／宜蘭報導

礁溪湯圍溝「太子行旅」整棟以5億4529萬元交易，共有95間房，規模不小。買方來頭大，與葛瑪蘭飯店集團有關，該集團近年在礁溪動作頻頻，購入許多飯店旅館，最矚目的是2021年以11.88億元買下「鳳凰德陽川泉旅」，現已變身為「礁溪葛瑪蘭之星飯店」。

▲礁溪路五段上的「太子行旅」整棟以5億4529萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，宜蘭礁溪路五段上的「太子行旅」整棟以5億4529萬元交易，建物權狀634坪、含有95間套房，土地則移轉了約295坪。

經查異動索引，賣方為李姓自然人，買方則為福客家企業公司，其與珠寶商鼎鈺集團的關係企業葛瑪蘭飯店集團有關，該集團除珠寶生意，近年積極在宜蘭擴大旅宿布局，購入許多商旅飯店，被稱為「疫情後的宜蘭飯店業大黑馬」。

2019年疫情剛爆發，葛瑪蘭飯店集團先以股權交易吃下「和風溫泉礁溪館」，重新整裝後更名「葛瑪蘭風呂會館」，交易推測約1億元。

另外，2021年鼎鈺國際以11.88億元買下「鳳凰德陽川泉旅」，現已改裝變身為「礁溪葛瑪蘭之星飯店」。2022年福客家企業以1.47億元買下「鴻月莊溫泉客棧」，仍以原品牌經營中。

▲「鳳凰德陽川泉旅」，現已改裝變身為「礁溪葛瑪蘭之星飯店」（左棟） 。（圖／記者項瀚攝）

至於本次交易的「太子行旅」賣方，李姓自然人。在地人士透露：「李董是女生，在宜蘭非常有名，過去不只太子行旅這棟，但可能年紀大了，近年紛紛出脫名下的旅館產權。」

未來「太子行旅」也將變成葛瑪蘭飯店集團嗎？太子行旅僅表示，目前正常營業中，其餘不便受訪。

住商不動產礁溪轉運站加盟店東簡龍裕表示：「該旅店位於湯圍溝商圈，為礁溪最精華地段，區域飯店旅館多，生意都相當不錯，且該旅店座落礁溪路五段第一排，鄰路條件佳，成交總價5.4億元是相當划算的價格。」

簡龍裕指出：「單看本次交易土地單價184.8萬元，事實上礁溪每坪地價基本就要百萬元起跳，加上還有地上物價值，除了長線的重建價值，中短期仍具有繼續營運的效益，本筆交易對買方來說確實划算。」

▲疫情之後，葛瑪蘭大飯店集團至少購入礁溪4棟飯店旅館。（表／記者項瀚製）

