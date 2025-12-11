ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看準馬國生育力！　神秘客「3字頭」掃進酒店式公寓32戶搶市

記者陳筱惠／馬來西亞報導

在地緣政治影響下，高資產族佈局海外的趨勢增加，近期包含馬來西亞、杜拜、日本、美國，都受到台灣富豪青睞，其中，馬來西亞因投資金額最低、醫療水準佳，氣候溫暖以及語言相通，成為熱門標的。記者更直擊，月子中心業者買下馬六甲2層酒店式公寓進行裝潢。

▲▼麻六甲,海外房地產,月子中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲馬來西亞投資金額最低、醫療水準佳，成為海外置產熱門標的，也有月子中心業者大手筆買下馬六甲2層酒店式公寓進行裝潢。（圖／記者陳筱惠攝）

馬國政府為鼓勵投資移民，推出「第二家園」計畫，以吉隆坡、馬六甲地區最受到矚目。以馬來西亞來說，官方語言雖然是馬來語，但華人約佔4成，除環境友善外，經濟發展前景佳、房價也相對於台灣低。以吉隆坡等都會地區市中心頂級公寓行情觀察，平均單價約新台幣50~70萬元，而馬六甲房價及投資門檻更低，房價僅約吉隆坡的一半。

▲▼麻六甲,海外房地產,月子中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲馬來西亞投資500億元的台灣上櫃建商亞昕集團，已在馬六甲地區興建2棟43層的飯店「鉑昕酒店」。（圖／記者陳筱惠攝）

在馬來西亞投資500億元的上櫃建商亞昕集團，除在已在馬六甲興建2棟43層的飯店「鉑昕酒店」，在吉隆坡也同樣持有待開發土地。維昕國際建築董事長張維珍表示：「集團在馬六甲第一期總銷台幣72億元，房型規劃實坪14~25坪，套房到2房格局的產品，在酒店旁還有2萬坪左右的土地，將啟動第二期開發案，興建別墅群。」

張維珍說：「目前集團包含酒店、酒店式公寓，換算單坪售價約台幣3字頭，尚未開放在地人就已出售7成，更有一次包2層（32戶）打算裝潢成月子中心，提高投報率的客群。」

大手筆包層的月子中心業者透露：「馬來西亞生育率相當高，一個家庭生3個是常態，除服務華人也有部分在地人需求，目前規劃30天約2.95萬元令吉（約台幣23萬元），詢問度相當高。」

▲▼麻六甲,海外房地產,月子中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲馬來西亞生育率相當高，月子中心除了服務華人也有部分在地人需求，目前規劃30天約2.95萬元令吉（約台幣23萬元）。（圖／記者陳筱惠攝）

目前馬國政府對於「第二家園」的要求，包含投資60萬元令吉的不動產，換算約台幣460萬元，另外，須持有美金定存約15萬元（約台幣470萬元），且購買房屋後10年內不得轉售。總計要取得「第二家園」身份，需準備台幣約千萬元資金。

另外，近年海外不動產的選項之一杜拜，也提出「黃金永居」申請，條件則是在阿聯酋當地指定銀行開戶，並投資達200萬元迪拉姆（約新台幣1800萬元）房產，即可獲得10年黃金簽證，同樣無房產交易、遺產、贈與稅等規定。

皇家地產建築行銷總經理黃俊捷表示：「海外不動產近年來成為高資產族顯學，無非是台灣地緣政治為最大影響因素，不論是杜拜還是馬來西亞，因當地政府都傾向開放投資政策，加上政治經濟穩定，成為熱門選項。」

不過以馬六甲來說，城市歷程走在新興開發中，對此，飛豬國際地產創辦人林咏震認為：「相較馬來西亞，杜拜金融與城市規劃完整，目前杜拜採0稅政策，不僅歡迎住宅，也同樣商業行為、公司行號很友善，成為海外置產的另一選項。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：海外置產馬來西亞第二家園杜拜月子中心亞昕上櫃投資馬六甲酒店式公寓

