看準馬國生育力！　神秘客「3字頭」掃進酒店式公寓32戶搶市

記者陳筱惠／馬來西亞報導

在地緣政治影響下，高資產族佈局海外的趨勢增加，近期包含馬來西亞、杜拜、日本、美國，都受到台灣富豪青睞，其中，馬來西亞因投資金額最低、醫療水準佳，氣候溫暖以及語言相通，成為熱門標的。記者更直擊，月子中心業者買下馬六甲2層酒店式公寓進行裝潢。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬來西亞投資金額最低、醫療水準佳，成為海外置產熱門標的，也有月子中心業者大手筆買下馬六甲2層酒店式公寓進行裝潢。（圖／記者陳筱惠攝）

馬國政府為鼓勵投資移民，推出「第二家園」計畫，以吉隆坡、馬六甲地區最受到矚目。以馬來西亞來說，官方語言雖然是馬來語，但華人約佔4成，除環境友善外，經濟發展前景佳、房價也相對於台灣低。以吉隆坡等都會地區市中心頂級公寓行情觀察，平均單價約新台幣50~70萬元，而馬六甲房價及投資門檻更低，房價僅約吉隆坡的一半。

▲馬來西亞投資500億元的台灣上櫃建商亞昕集團，已在馬六甲地區興建2棟43層的飯店「鉑昕酒店」。（圖／記者陳筱惠攝）

在馬來西亞投資500億元的上櫃建商亞昕集團，除在已在馬六甲興建2棟43層的飯店「鉑昕酒店」，在吉隆坡也同樣持有待開發土地。維昕國際建築董事長張維珍表示：「集團在馬六甲第一期總銷台幣72億元，房型規劃實坪14~25坪，套房到2房格局的產品，在酒店旁還有2萬坪左右的土地，將啟動第二期開發案，興建別墅群。」

張維珍說：「目前集團包含酒店、酒店式公寓，換算單坪售價約台幣3字頭，尚未開放在地人就已出售7成，更有一次包2層（32戶）打算裝潢成月子中心，提高投報率的客群。」

大手筆包層的月子中心業者透露：「馬來西亞生育率相當高，一個家庭生3個是常態，除服務華人也有部分在地人需求，目前規劃30天約2.95萬元令吉（約台幣23萬元），詢問度相當高。」

▲馬來西亞生育率相當高，月子中心除了服務華人也有部分在地人需求，目前規劃30天約2.95萬元令吉（約台幣23萬元）。（圖／記者陳筱惠攝）

目前馬國政府對於「第二家園」的要求，包含投資60萬元令吉的不動產，換算約台幣460萬元，另外，須持有美金定存約15萬元（約台幣470萬元），且購買房屋後10年內不得轉售。總計要取得「第二家園」身份，需準備台幣約千萬元資金。

另外，近年海外不動產的選項之一杜拜，也提出「黃金永居」申請，條件則是在阿聯酋當地指定銀行開戶，並投資達200萬元迪拉姆（約新台幣1800萬元）房產，即可獲得10年黃金簽證，同樣無房產交易、遺產、贈與稅等規定。



皇家地產建築行銷總經理黃俊捷表示：「海外不動產近年來成為高資產族顯學，無非是台灣地緣政治為最大影響因素，不論是杜拜還是馬來西亞，因當地政府都傾向開放投資政策，加上政治經濟穩定，成為熱門選項。」

不過以馬六甲來說，城市歷程走在新興開發中，對此，飛豬國際地產創辦人林咏震認為：「相較馬來西亞，杜拜金融與城市規劃完整，目前杜拜採0稅政策，不僅歡迎住宅，也同樣商業行為、公司行號很友善，成為海外置產的另一選項。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷