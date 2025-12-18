喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

▲「佳陞豐禾」所在的桃合福林重劃區，是捷運綠線全線上「最靠近桃園車站」的純住宅重劃區 。

近年桃園成為全台移入人數縣市之冠，房市需求不減，其中不少人偏愛規劃完善、嶄新的重劃區；而在眾多重劃區中，屬於桃園新站特區範圍的桃合福林重劃區（以下簡稱桃合特區），隨著桃園新站計畫啟動、正式進入購屋族視野中。

桃園新站計畫包括捷運綠線、捷運棕線、台鐵地下化、中正與延平路的延伸、台銀商業地活化等大型建設議題，區域房市價量持續熱絡，也讓桃園過去長期以站前商圈為核心的發展重心，逐漸向後站轉移；坐擁豐富土地庫存的後站區域，可望迅速躍升為區域發展主角。

新站計畫引領軸線大反轉，帶動後站區域全面升級！

由佳陞建設投資興建的「佳陞豐禾」受惠於新站發展，正是卡位在這波區域翻轉的關鍵時刻！

由國際建築團隊Mecanoo操刀設計的桃園新站，未來將打造台鐵、捷運綠線和棕線三鐵共構的交通樞紐，一旁還有結合商場、商辦與旅館的24層聯開大樓；另外，鐵路地下化後，將消除平交道與陸橋，縫合城市紋理，釋放沿線土地新價值。桃園新站計畫不只是交通建設，還將翻轉舊市區面貌，帶動商機、人潮與居住新未來；「佳陞豐禾」能完整掌握城市建設帶來的「三階段通車」紅利，預計明年綠線第一階段通車、2028年第二階段通車、2030年全線通車的漲幅議題。

▲桃園新站是三鐵共構的交通樞紐，結合24層聯開大樓，將全面翻轉後站城市面貌。

相對於前站競案目前實價登錄單價動輒約53萬到65萬的價格區間 ，後站現在的價格基期更低具有更多潛力與發展空間，讓「佳陞豐禾」具備明顯的價格優勢。此外，桃合特區由「佳陞建設」領頭開發，區內尚有長虹、和峻、京澄等建設公司陸續接力建設；國道二號另一側約14公頃的大勇市地重劃區，則規劃產專區、學校用地和住宅區，未來結合「佳陞豐禾」所在的桃合特區，這兩座重劃區可望改寫後站地區的發展及地段核心，是值得關注的潛在利好。

G06站點優勢：七公園、名校、醫療築起全齡生活圈

「佳陞豐禾」基地面積約2,100坪，位於介壽路495巷附近，緊鄰桃園區高升學率的建國國中校區後側，可以說是以名校為鄰；校區長期處於總量管制、滿編狀態，更凸顯此區學區房的價值；「佳陞豐禾」更位於二十米介壽路主幹道旁靜巷，銜接桃園新站特區與八德廣豐生活圈之中心點，並且距離捷運綠線G06站僅約600公尺，具備完備且多元的交通機能。

▲「佳陞豐禾」位處桃園區公立國中高升學率的建國國中學區內。

當桃園區綠線多數站點集中在商業機能時，G06站周邊則集中了更多的公園、學校、住宅聚落，還有包含到醫院等生活保障設施。周邊休閒資源尤其豐富，除了重劃區內約1,720坪的桃合公園，更有介壽、福林、陽明到建新、玉山等多座大型公園環繞，公園密度與數量位於桃園市區前茅。

▲「佳陞豐禾」周邊坐擁大型公園群，走路10分鐘內可達。



醫療部分，聖保祿新院區預計2026年啟用，將聯合舊院區，共有約883床投入本區醫療體系，將晉升為桃園第二大區域級教學醫院，再聯手惠生保安大型婦幼診所，為住戶提供一流的醫療後盾。屆時新站特區將成為結合優質醫療、大片公園綠地及名校加持的全齡優質住宅區域。

▲聖保祿醫院新院區預計2026年啟用，聯合舊院區提供優質醫療保障。



桃合特區受惠於「桃園新站計畫」的大型交通與城市再造工程，及「廣豐特區」的商業聚落，前後雙核心加持，造就難以取代的先天區位優勢。「佳陞豐禾」專案經理表示，桃合特區保有寬敞街廓與整齊住宅環境，未來將有望成為桃園綠線上最具生活質感的新興重劃區。

稀有大基地開發：雙耐震Alfa Safe + 一筆箍與精緻格局適合自住＋置產

「佳陞豐禾」所在的桃合特區，是桃園區中稀有的精緻重劃區，區內多為2,000坪以上大型開發計畫，未來將為桃園區指標性造鎮開發。「佳陞豐禾」規劃七棟地上12至15樓、地下4樓建物，住宅共446戶。全面採用新世代耐震宅設計，1樓使用Alfa Safe柱中柱、B1-2F採一筆箍耐震工法，經國家級地震中心實測，其韌性較傳統結構提升，耐震強度可達五級強，讓住戶買得安心、住得放心。

在格局規劃上，房型分為約18至25坪的2房、約33至35坪的3房，以及約39坪的4房等數種房型。其中極具亮點的是權狀約18坪的2房1衛，主要生活區域放大，大客廳及帶有獨立更衣室的主臥空間，加上親民的總價帶，非常適合想要輕鬆入住桃園市心的人。現場樣品屋約22坪的2房2衛則展現高坪效設計，在主臥室仍有足量空間的前提下，給予兩套衛浴系統，相當契合現代客層的需求。

▲▼權狀約22.75坪的D6戶，高坪效規劃稀有的2房2衛，合宜的總價門檻，非常契合時下首購客層的居住需求。

標準3房具備前後陽台，主臥可雙面下床且配有完整四件式乾濕分離設備；而4房享有單層兩戶、雙主臥規格，非常適合追求家庭品質的換屋客層 。

▲權狀不到40坪（約39.28坪）的E1戶，採三套衛浴系統（雙主臥規格），享有單層兩戶、高坪效設計，在換屋市場中相當稀有。

除了地段與生活機能的優勢，「佳陞豐禾」擁有充足基地規模，公設規劃豐富且實用。建材也展現誠意，公領域配有BWT淨水系統、車牌辨識系統，更預留電動車充電設備電源配線出線口；室內則配有全室SPC石塑地板、TOTO 全自動馬桶加上當層排氣系統等，全面提升居住舒適健康度。

▲▼除了戶外中庭花園，社區內規劃有迎賓大廳（上圖）會客區、閱覽室、健身房、兒童遊戲室（下圖）等全齡設施，滿足家庭生活所需。



「佳陞豐禾」在桃園新站計畫持續升溫下，對想卡位未來增值潛力的買方來說，是相當值得關注的進場時機。

