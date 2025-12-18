宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

▲宜蘭市「坤門安居」社宅預計提供417戶住宅需求。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心8日在宜蘭縣宜蘭市舉行「坤門安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。坤門安居位於宜蘭火車站前，是中央於宜蘭市動土的首處社宅，預計於2029年竣工，將提供417戶居住需求，總工程經費26億7,540萬元，由中央全額投資興建。繼羅東鎮「倉前安居」後，「坤門安居」為中央於宜蘭縣推動的第2處社宅，持續落實安居樂業的目標。

內政部常務次長吳堂安出席動土典禮表示，社會住宅從都市計畫、規劃到興建落成，每個階段都相當不易，內政部除了推動社會住宅，也透過租金補貼、包租代管及老宅延壽等多元政策，完善下一代的居住支持系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民進黨立委陳俊宇指出，在中央與地方的共同推動下，從「倉前安居」到此次動土的「坤門安居」，兩案合計將提供812戶舒適、便利且現代化的社會住宅。這是宜蘭推動社宅的重要起步，未來仍有相當大的成長空間，他期盼能持續擴大供給，為青年打造更多居住選擇，減輕成家負擔。

▲宜蘭市「坤門安居」社宅正式動土。（圖／國家住都中心）

「坤門安居」建築規模為2幢4棟，地下3層及地上12、13層，將提供417戶住宅單元；另規劃含戶外獨立店鋪2間在內，共11間店鋪空間，未來將串聯基地南側商場及西側化龍一村歷史建築群，形塑新舊景觀交融的文化廊道，活絡在地商業機能。本案亦因應地區社福需求，設置身心障礙者社區日間作業空間，並尊重在地紋理和居民記憶，保留基地內既有老樹，結合開放空間營造為溫馨的交流場所，強化社宅的公益性與在地連結。

國家住都中心表示，宜蘭縣近期迎來諸多開發計畫，包括預計2027年完工的國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫（蘭陽院區），將增加地區醫療及相關學術人才量能。此外，高鐵延伸宜蘭計畫也於2025年8月通過環評審查，預計2036年完工通車。未來「坤門安居」車行約15分鐘便可到達高鐵站，加速形成台北-宜蘭一日生活圈。