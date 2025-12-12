台中Q2購屋面積增1.55坪　專家揭3大關鍵主因

▲台中購屋坪數近3年止跌回升，專家認為，新屋房價高漲，促使買方更傾向「買老換大」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中購屋坪數近3年止跌回升，根據不動產資訊平台Q2最新統計，2025年第二季台中住宅平均購屋面積來到30.72坪，較去年同期增加0.81坪，與2023年同期的低點29.17坪相比，更拉昇1.55坪，相當於多出一間兒童房。專家認為，新屋房價高漲，促使買方更傾向「買老換大」。

台中平均住宅平均購屋面積坪數連續2年成長，顯示台中小宅化趨勢有觸底回升跡象。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析：「近10多年臺中購屋坪數一路從40多坪縮減至約30坪，小宅化為主流，但近3年回升，主因包括豪宅市場供給回溫、囤房稅2.0上路後屋主降價意願增，以及50坪以上的成屋價格近1年僅小幅波動，使中大坪數產品交易比重上升。」

三主因下，西屯、南屯、北屯這些中大坪數需求相對強的區域，也推動全市平均購屋坪數走揚。另一方面，台中新案單價高檔，全市均價已站上5字頭，但屋齡20年以上中古屋均價仍在 2 字頭，促使買方更傾向「買老換大」，在預算不變下取得更大空間，帶動坪數回升。

觀察台中近3年平均坪數增減幅度前五名，霧峰、后里增幅最大，單季增加逾 10坪；南屯、中區也逆勢進入成長榜，但坪數縮水最明顯的前5名清一色為蛋白區，包含 清水、外埔、東勢、龍井、烏日，其中清水、外埔縮減超過 7 坪，等同「少了一個客廳」。

▲台中購屋坪數近3年止跌回升，房價迫使買方轉向中古市場「退一步求大空間」，因此坪數才出現技術性提升。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「海線蛋白區的縮減現象，則與買盤結構轉變有關，傳統海線多為大坪數需求，如今市區外溢的小資買盤居多，偏好2～3房首購產品，加上3～5年前推出的小坪數新案於近期集中交屋，特別是台中港市鎮中心爆大量交屋潮，顯著拉低海線整體平均購屋坪數。」

對此，21世紀不動產資深經理沈政興指出，目前台中平均購屋坪數的回升，未必代表市場結構全面改善。台中預售市場單價依舊高檔，房價迫使買方轉向中古市場「退一步求大空間」，因此坪數才出現技術性提升。

此外，沈政興說：「未來台中港市鎮、海線蛋白區等地區持續大量交屋小宅，勢必再度稀釋全市坪數；而豪宅交易量能本就不穩定，若國內外經濟稍有風吹草動，中大坪數市場極易急凍，甚至拖累整體交易量，坪數大小不能當成房市復甦訊號。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷