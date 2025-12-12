使用率高、管理單純！專家點名「5種公設」：不容易被停掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有許多建案的公設很吸引人，就有網友好奇發文，列出16種公設，「覺得現在的大樓哪些公設是必須的、沒有的話不考慮？哪一些是有的話很麻煩？」貼文引發討論，多數網友認為實用度與後續管理成本，遠比公設「看起來多厲害」來得重要。信義房屋專家則點出5種公設接受度最高，也最不容易被停用。

有網友在「買房知識家」發文詢問，「覺得現在的大樓哪些公設是必須的、沒有的話不考慮？哪一些是有的話很麻煩？」接著列出16項常見公設，「目前看過的有1.健身房、2.會議室、3.閱覽室、4.大廚房區、5.家教空間、6.鋼琴房、7.室內游泳池、8.室內籃球場、9.室內烤箱、10.瑜伽室、11.旅館（最近看到某家有這東西，誇張）、12.小朋友放電遊樂區、13.小型影音室（KTV、電影院等）、14.大型電視運動酒吧空間、15.中庭花園、16.半室內洗車區」。最後他個人認為，最猶豫的就是游泳池，「好像不常用又維護很貴」。

貼文引發討論，有人直言「過了五、六年，全部都會停擺」，也有人點名噴水池、景觀燈最先被關掉，「兩三年後為了省錢，連停車場燈都可能不開」。也有網友認為，健身房、會議室、垃圾集中區才是真正每天會用到的設施，「其他都是面子工程」。

不過也有不同聲音。有家長分享，買在有泳池的社區後，小孩幾乎天天報到，「小五前沒上過游泳課，已經會仰式、蛙式、自由式」，認為泳池對特定族群來說非常值得；也有人指出，健身房、KTV、遊戲室在自家社區「常常被約滿」，關鍵不在設施本身，而在使用率。

針對這類討論，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，從市場觀察來看，「健身房、會議室、多功能交誼空間，以及垃圾集中與包裹管理相關設施，通常是接受度最高、也最不容易被停用的公設」。他指出，這類空間使用頻率高、管理方式單純，對管理費的壓力相對可控。

至於游泳池、三溫暖、室內球場等高維護設施，曾敬德表示，關鍵在社區規模與住戶結構，「戶數夠多、管理費基礎夠，使用族群明確，這些公設才能長期維持」。否則一旦需要額外收費，或住戶意見分歧，就容易淪為閒置空間。他也提醒，買方與其被華麗公設吸引，不如先想清楚自己的生活型態，「用得到的，才是真正划算的公設。」