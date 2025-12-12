一圖看三地集團售地進度　神秘清單已變現60億

▲三地集團創辦人鍾嘉村10月初遭羈押禁見，三地開始低調售地，卻遭外流1張售地的土地清單。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團創辦人鍾嘉村9日以2.2億元交保獲釋，10月1份三地售地清單私下外流後，在建商圈瘋傳，包含全台14筆，合計3萬3521.6坪、價值200億元土地。根據實登揭露，已售出清單上6筆土地，合計入帳約60億元。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

鍾嘉村以土地開發起家，集團橫跨通路、房地產及客運，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，日前因涉入能源弊案疑雲，10月初遭羈押禁見。三地開始低調售地，卻遭外流1張售地的土地清單，該清單中列出全台共14筆土地，合計3萬3521.6坪土地、價值約200億元。

▲文山特區由三地集團主導自辦重劃，鍾家手握不少精華地，可說是隱藏版大地主。（圖／記者張雅雲攝）

清單上土地橫跨新北鶯歌、桃園小檜溪、台南仁德、草湖重劃區、高雄文山特區、河堤商圈、橋科段等。三地副董事長李宗熹當時強調，賣地是為調整財務結構、提高現金水位。

鍾嘉村9日已籌出保釋金2.2億元火速交保，而根據最新實登揭露，清單上多筆土地已陸續脫手，最早揭露交易為河堤段，交易時間為10月15日，包含河堤段4、5、6、9地號，位於高雄三民區敦煌路、河堤路，合計1173.72坪土地，以總價18億8968.9萬元成交，換算單價161萬元。據查，新買家就是「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業南京建設。

最受矚目的就是高雄文山特區多筆精華地，當初文山特區由三地集團主導自辦重劃，鍾家手握不少精華地，可說是隱藏版大地主。這次在售地名單上的2筆土地，均由泛京城集團關係企業建誌營造，一口氣把澄東段的麥當勞、大貝湖段的「艾美首賦」接待中心舊址等整排店面打包帶走，合計售出共1288.35坪土地，鐘家再入帳15億4600.85萬元。

▲草湖段位於台南安南區，屬於台南市草湖自辦市地重劃區。（圖／翻攝自台南市地政局）

而鍾家名下的橋科段252地號，為鍾家在2023年領回抵價地後持有至今，也在11月7日售出，地坪2788.34坪，總價11億5179.7萬元，換算單價為41.31萬元，新買家為富邦建設。

之後北基董事會則在11月10日公告，處分桃園市桃園區三民段6筆土地，也就是清單上的小檜溪土地，總面積1037.1坪，以9億9561萬6096元售出，換算單價約96萬元，新買家為自然人，該筆交易實登尚未公布。

▲一圖看三地售地最新狀況。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

最新公布的實登顯示，清單上的台南草湖段共有12筆土地過戶給京城建設、京成建設與建誌營造等泛京城集團關係企業，合計5317.35坪，總價約4億3千多萬元，換算每坪約8萬元。然而與其他交易不同，草湖段為自辦市地重劃，2014年成立重劃會，理事長就是鍾嘉村，今年終於重劃完成分回抵費地。

熟悉內情的人士指出，草湖段的買賣早在重劃會階段就與重劃會簽約，抵費地分回後才依約正式過戶，與三地近期售地無關，查詢謄本，該重劃區鐘姓自然人至少還持有2000坪土地尚未過戶，外界認為持續出售的機會仍大。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前比對整份清單上已有6筆土地完成交易，合計總坪數售出1萬1604.86 坪、成交金額約60億元；然而仍有多筆面積最大的核心土地尚未公布，包括台南仁德工業區1.6萬坪開價50億元、新北鶯歌3000坪、南60商業地、以及高雄多處精華地等，將成為下一波售地觀察重點。

