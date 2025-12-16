全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

▲房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒。（圖／ETtoday資料照）
記者張雅雲／高雄報導
台灣「毛小孩經濟」持續擴張，甚至正式成為家庭中新生代成員。房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒，達新生兒2倍以上。專家指出，在房價高漲、生活壓力沉重的時代，年輕家庭延後生育已成常態。
《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷
台中、新北及高雄市等三都，都是近年房市多頭的領頭羊，也是全台貓狗數與新生兒差距最大縣市。根據住商機構統計農業部、內政部數據，台中市1~11月貓狗登記數比新生兒多了快1萬7622隻，榮登全台「最寵毛孩」城市；至於新北市截至11月已有高達 2.95萬隻的貓狗登記數，為全台第一，且貓狗數也高過新生兒數量達1萬5483隻；另高雄市今年貓狗登記也高過新生兒數量1萬4808隻。
住商不動產中區協理賴萬分析，台中市為疫情後房市多頭最明顯的縣市之一，但高房價之下，意味著高居住壓力，令當地年輕人傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託，使得台中成為名副其實的「毛小孩之都」。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市因北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族移入，但房價「越漲越高」的現實，使不少家庭重新定義成員組合。至於高雄，在科技投資與大型建設利多帶動下，房價幾乎「一去不回頭」，高居住壓力與生活成本，也讓飼養毛小孩成為更容易負擔、心理回報更高的選擇。
|區域
|1~11月貓狗登記數
|1~11月出生人口數
|貓狗大於新生兒數量
|台北市
|14,815
|11,651
|3,164
|新北市
|29,527
|14,044
|15,483
|桃園市
|19,872
|12,167
|7,705
|台中市
|29,272
|11,650
|17,622
|台南市
|16,375
|6,572
|9,803
|高雄市
|26,230
|11,422
|14,808
|全台
|207,091
|98,785
|108,306
▲六都暨全台1~11月貓狗、新生兒數量統計。資料來源:農業部、內政部，由住商機構彙整。（ETtoday製表）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然房市近期受政策干擾而趨於觀望，但整體房價尚未出現明顯修正。當年輕族群在都會區僅能選擇小宅或套房時，在室內坪數有限的情況下，飼養寵物的空間成本相較養育孩子更為低廉，也成為近年寵物登記數攀升的關鍵。
「寵物宅」需求正快速成形，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，從建案規劃的寵物清洗空間、社區設定的寵物電梯、到室內裝修導入防刮地板、寵物洞洞牆等，都已成為買房的加分亮點。她說：「過去買房看地段、看價格，如今還必須加入『寵物友善需求』的條件。」而這波寵物家庭結構變化，將強化台中、新北與高雄等「毛孩三都」的住宅消費力，甚至可能成為未來房市的新支撐。
讀者迴響