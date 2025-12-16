ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

▲寵物野餐日,好朋友野餐日,狗,寵物免費健診 。（圖／記者林韋辰攝）

▲房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

台灣「毛小孩經濟」持續擴張，甚至正式成為家庭中新生代成員。房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒，達新生兒2倍以上。專家指出，在房價高漲、生活壓力沉重的時代，年輕家庭延後生育已成常態。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中、新北及高雄市等三都，都是近年房市多頭的領頭羊，也是全台貓狗數與新生兒差距最大縣市。根據住商機構統計農業部、內政部數據，台中市1~11月貓狗登記數比新生兒多了快1萬7622隻，榮登全台「最寵毛孩」城市；至於新北市截至11月已有高達 2.95萬隻的貓狗登記數，為全台第一，且貓狗數也高過新生兒數量達1萬5483隻；另高雄市今年貓狗登記也高過新生兒數量1萬4808隻。

住商不動產中區協理賴萬分析，台中市為疫情後房市多頭最明顯的縣市之一，但高房價之下，意味著高居住壓力，令當地年輕人傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託，使得台中成為名副其實的「毛小孩之都」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市因北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族移入，但房價「越漲越高」的現實，使不少家庭重新定義成員組合。至於高雄，在科技投資與大型建設利多帶動下，房價幾乎「一去不回頭」，高居住壓力與生活成本，也讓飼養毛小孩成為更容易負擔、心理回報更高的選擇。

區域 1~11月貓狗登記數 1~11月出生人口數 貓狗大於新生兒數量
台北市 14,815 11,651 3,164
新北市 29,527 14,044 15,483
桃園市 19,872 12,167 7,705
台中市 29,272 11,650 17,622
台南市 16,375 6,572 9,803
高雄市 26,230 11,422 14,808
全台 207,091 98,785 108,306

▲六都暨全台1~11月貓狗、新生兒數量統計。資料來源:農業部、內政部，由住商機構彙整。（ETtoday製表）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然房市近期受政策干擾而趨於觀望，但整體房價尚未出現明顯修正。當年輕族群在都會區僅能選擇小宅或套房時，在室內坪數有限的情況下，飼養寵物的空間成本相較養育孩子更為低廉，也成為近年寵物登記數攀升的關鍵。

「寵物宅」需求正快速成形，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，從建案規劃的寵物清洗空間、社區設定的寵物電梯、到室內裝修導入防刮地板、寵物洞洞牆等，都已成為買房的加分亮點。她說：「過去買房看地段、看價格，如今還必須加入『寵物友善需求』的條件。」而這波寵物家庭結構變化，將強化台中、新北與高雄等「毛孩三都」的住宅消費力，甚至可能成為未來房市的新支撐。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：毛小孩寵物經濟台中新北高雄房價新生兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

土地交易崩跌34%！　建商不買地轉向聯開、都更案

2025年商用不動產交易熱，但大型土地交易僅1592億元，年減34%。商仲專家表示，雖然建商購地縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開、公辦都更等開發案，其中規模最大的就是十四張聯開案。

12分鐘前

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

台灣「毛小孩經濟」持續擴張，甚至正式成為家庭中新生代成員。房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒，達新生兒2倍以上。專家指出，在房價高漲、生活壓力沉重的時代，年輕家庭延後生育已成常態。

1小時前

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，根據實登顯示，善化區1162.8坪農地，9月以1億4728.6萬元成交，本以為是老農翻身變億萬富翁，沒想到是賠售。

2小時前

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞下內湖整棟「洗車場公寓」

內湖台塑大樓旁公寓1樓改造成洗車場，該棟公寓以2.2億元交易，買方頗為神秘，來自嘉義、戶籍登記在敦北巷弄內的億級豪宅。專家認為，潭美段一帶的工業土地選擇多，本次交易買方為開發商背景的機率較低，推測可能是重建自用規劃。

3小時前

擁宜居5條件！航空城新都心起飛　甜蜜期2字頭入主國際門戶城市

隨著桃園航空城計畫加速推進，從第三航廈、第三跑道到捷運延伸線全面布局，航空城新都心–客運園區，正成為桃園最具潛力的重劃熱區。相較於青埔、高鐵特區房價動輒6、70萬，客運園區目前仍維持3字頭，甚至還有零星2字頭，已是首購族與置產客心中，最後一塊「高CP值起漲地」。

4小時前

青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」

近期市場不斷傳出「台中青海家樂福」將收攤的訊息，家樂福更貼出公告將於12月底歇業，引發地方關注，不過近日再傳出大反轉將「繼續營業」，實際詢問，業者證實確定繼續營運。

4小時前

勤美Nike前腳走「高價秒出租」　在地：非一般品牌扛得住

勤美商圈正核心地段，開業15年的Nike運動用品店，近日退場。據了解，該店面隨即有新品牌進駐，承租總價一舉站上38萬元的天價，創下近5年的歷史新高總價。信義房屋專家認為，下家可能是由零售業進駐。

4小時前

大同公司「3地80公頃」拚變更　市值估千億

大同公司傳出近日將積極推動位於台北中山北路、基隆尚志貨櫃場、以及桃園大園三塊土地的使用分區變更，朝向商業、住宅及工商綜合開發，市場預估價值可達千億元。

7小時前

台北101、好市多搶進！台灣大道迎「百億建設潮」　房價站7字頭

台中第三家好市多Costco傳出有望落腳台中精機舊廠原址，基地緊鄰台灣大道，並坐落於未來捷運藍線B9、B10站之間，而台灣大道沿線早已匯聚新光三越、大遠百等大型百貨，近年在頂級住宅、國際飯店、摩天商辦相繼佈局下，成為建商押寶大道。

19小時前

看了3間房「屋主想賣的原因都一樣」　她有感：父母要對自己好一點

不少人看房、買房時，常會聽到房仲說「屋主很想賣」，但背後原因卻不一定被細究。近日知名作家黃大米便分享，她近日看的三間房，屋主都有一個共同點，讓她忍不住感嘆，父母打拚一輩子的心血，到了下一代手上，往往能被很乾脆的放手。貼文曝光後，引起討論。

20小時前

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

青海家樂福大反轉　業者公告「不..

看了3間房「屋主想賣的原因都一..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

押寶台積電翻車？南科農地1.4..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

大同公司「3地80公頃」拚變更..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

ETtoday房產雲

最新新聞more

土地交易崩跌34%！　建商不買..

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價..

押寶台積電翻車？南科農地1.4..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

擁宜居5條件！航空城新都心起飛

青海家樂福大反轉　業者公告「不..

勤美Nike前腳走「高價秒出租..

大同公司「3地80公頃」拚變更..

台北101、好市多搶進！台灣大..

看了3間房「屋主想賣的原因都一..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366