全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

記者張雅雲／高雄報導

台灣「毛小孩經濟」持續擴張，甚至正式成為家庭中新生代成員。房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒，達新生兒2倍以上。專家指出，在房價高漲、生活壓力沉重的時代，年輕家庭延後生育已成常態。

台中、新北及高雄市等三都，都是近年房市多頭的領頭羊，也是全台貓狗數與新生兒差距最大縣市。根據住商機構統計農業部、內政部數據，台中市1~11月貓狗登記數比新生兒多了快1萬7622隻，榮登全台「最寵毛孩」城市；至於新北市截至11月已有高達 2.95萬隻的貓狗登記數，為全台第一，且貓狗數也高過新生兒數量達1萬5483隻；另高雄市今年貓狗登記也高過新生兒數量1萬4808隻。

住商不動產中區協理賴萬分析，台中市為疫情後房市多頭最明顯的縣市之一，但高房價之下，意味著高居住壓力，令當地年輕人傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託，使得台中成為名副其實的「毛小孩之都」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市因北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族移入，但房價「越漲越高」的現實，使不少家庭重新定義成員組合。至於高雄，在科技投資與大型建設利多帶動下，房價幾乎「一去不回頭」，高居住壓力與生活成本，也讓飼養毛小孩成為更容易負擔、心理回報更高的選擇。

區域 1~11月貓狗登記數 1~11月出生人口數 貓狗大於新生兒數量 台北市 14,815 11,651 3,164 新北市 29,527 14,044 15,483 桃園市 19,872 12,167 7,705 台中市 29,272 11,650 17,622 台南市 16,375 6,572 9,803 高雄市 26,230 11,422 14,808 全台 207,091 98,785 108,306

▲六都暨全台1~11月貓狗、新生兒數量統計。資料來源:農業部、內政部，由住商機構彙整。（ETtoday製表）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然房市近期受政策干擾而趨於觀望，但整體房價尚未出現明顯修正。當年輕族群在都會區僅能選擇小宅或套房時，在室內坪數有限的情況下，飼養寵物的空間成本相較養育孩子更為低廉，也成為近年寵物登記數攀升的關鍵。

「寵物宅」需求正快速成形，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，從建案規劃的寵物清洗空間、社區設定的寵物電梯、到室內裝修導入防刮地板、寵物洞洞牆等，都已成為買房的加分亮點。她說：「過去買房看地段、看價格，如今還必須加入『寵物友善需求』的條件。」而這波寵物家庭結構變化，將強化台中、新北與高雄等「毛孩三都」的住宅消費力，甚至可能成為未來房市的新支撐。

