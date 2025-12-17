ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

曾被誤認「招待所」！楠梓超神祕婚宴館停業　屋主開45萬重招租

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名婚宴場地「英勝會館」2019年開幕以來，以華麗氣派的建築外觀吸引不少目光，甚至因造型過於豪華，曾被在地人誤認為招待所，不過該會館目前已暫停營業，屋主開出月租金45萬元重新招租。專家分析，婚宴會館在楠梓難形成消費習慣。

▲▼ 楠梓,會館 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名婚宴場地「英勝會館」目前已暫停營業，屋主開出月租金45萬元重新招租。（圖／記者張雅雲攝）

該會館2019年9月開幕，當時華麗氣派的建築外觀，加上頂樓會館名稱的金字招牌，還被在地人誤認為是招待所，根據該會館粉專顯示，可以自己找喜歡的總鋪師、婚禮佈置，會館只收純場地費用，根據布置可席開40桌，在楠梓屬於少見的大型宴客空間。

▲▼ 楠梓,會館 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該會館所在的德中路屬西高大特區，沿線開發密度不高，讓大型品牌進駐具備更大的空間彈性。（圖／記者張雅雲攝）

由於該會館只接受事先預約才會開放使用，被在地人稱「神秘系婚宴會館」，有附近鄰居研判，可能是空置日期太多，2023年時連家具展都曾進駐，目前查詢《Google Maps》，已直接顯示暫停營業。

日前屋主開出45萬元招租，根據銷售資料顯示，該會館位於大學西路，屋齡7年，1樓130.67坪、2樓110.88坪，合計241.55坪，並強調歡迎好市多、寶雅等連鎖品牌進駐，換算租金單價1863元。據查，該會館為地主自地自建，2018年第一次登記，同樣是楠梓自然人。

高雄市仲介公會理事長陳揚智表示，婚宴產業對腹地、交通與消費文化高度依賴，單一大型館所若沒有穩定的客源支撐，經營相對辛苦，加上楠梓區有不少在地人多習慣到活動中心租借場地直接辦桌，或乾脆到飯店宴會廳宴客，婚宴會館在此區難形成消費習慣。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「英勝會館」小檔案。（ETtoday製表）

住商不動產補梓高大謙行加盟店店長蔡岳霖表示，該會館所在的德中路屬西高大特區，沿線開發密度不高，目前已有全聯、 思夢樂等大型品牌進駐。以市場行情來看，若採「純租素地、承租方自建」的模式，土地單坪租金約500元，而已興建完成的大型店面，單坪租金約落在1500~2000元。

加上西高大特區腹地寬廣、停車便利，吸引不少仰賴開車族群的連鎖企業陸續進駐西高大，包括餐飲、咖啡、藥妝等業態，使區域展店動能快速升溫。

陳揚智分析，雖然婚宴業撤出，但該區因鄰近台積電，不少上下游產業鏈積極尋找辦公空間，具備轉型彈性，當成科技業的總部，都比婚宴會館更能呼應目前的區域需求，不過改裝成本高，仍是有意進駐的業者考慮重點。

關鍵字：高雄英勝會館婚宴楠梓西高大高雄退場

