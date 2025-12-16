媽媽堅持「要有和室」曝原因！9年過去...她喊荒唐：都能住飯店了

▲媽媽堅持要有一個和室。（示意圖／取自Pakutaso）

網搜小組／曾筠淇報導

近日作家黃大米分享，她8年前買房給父母住，母親堅持房子一定要有木頭通鋪，也就是和室，用來接待客人。黃大米因此找來木工師傅，把地板墊高，完成母親心目中的理想和室，但9年過去，家裡卻只有一次客人真正使用過，讓她有了感觸，覺得不需要為了目前不存在的東西，去準備太多。

黃大米在臉書粉專上發文表示，8年前，媽媽對她買的房子只有一個想法，就是一定要有和室。因此，她便找來木工師傅做了把地板墊高的木頭通鋪。至於媽媽為何這麼堅持要有和室？是因為她覺得若有客人來，才有地方可以睡、可以打通鋪，為的就是讓客人「賓至如歸」，是誠意與心意。

黃大米指出，她雖然理解母親想法，但9年過去，卻只有來過一次客人，等於媽媽為了不存在的客人，準備了9年，她花錢做的地板，都可以招待客人去住飯店了。不過，她相信不只有她媽媽會這樣，很多人都會犯類似的錯誤，只是形式不同。

黃大米透露，像她家沒有特別做和室，但可能也會準備客房，只是因為一直沒有客人，所以最後便淪為放雜物的倉庫。好在隨著房價高漲與親友習慣改變，這種情況越來越少。因此她也提醒大家，不要為尚未發生的事情做過多準備，事情就是碰到了，再來處理和解決就好了。不過她也說，當時是因為在能力範圍內，才會想要滿足媽媽，畢竟家庭和樂還是最重要的。