ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2025完工跳票！　在地傻眼：高捷O4聯開案「3年還在挖地基」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，延至2027年下半年完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，2021年由麗寶集團旗下名軒開發取得最優申請人，規劃地上23層A級智慧商辦，2022年3月動土，原訂2025年完工，高市捷運局表示，業者考量地質與地下水文整體情形，延至2027年下半年完工。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄捷運橘線前金站周邊是傳統金融與行政中心，高市府近年以TOD概念為核心積極啟動再開發，前金站周邊有捷運前金站聯開案、舊圖書總館市有地開發案、舊市議會都更案等多項大型建設3案齊發。

高雄市捷運局指出，O4站聯合開發案作為高雄市府與民間攜手推動的首件捷運聯合開發案，規劃地上23層A級商辦大樓，總投資金額約32.8億元，可成為高端金融服務、專業辦公及相關產業進駐的重要據點。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲O4站聯開案的工地建築施工告示牌顯示，2032年才完工，讓在地人都相當傻眼。（圖／記者張雅雲攝）

不過3案進度落差卻相當明顯，高捷O4站聯合開發案2022年動土，當初動土時，名軒透露2025年將完工，不過3年來仍停留在地下結構階段，與周邊舊圖書總館市有地開發案與舊市議會都更案，開發進度形成強烈對比，而工地的建築施工告示牌更顯示，2032年才完工，讓在地人都相當傻眼。

而前金站對面的舊市議會，採公辦都更方式，2023年由台灣人壽得標，預計投資77億元興建26層商辦大樓，2024年起開始進行舊市議會的辦公廳結構補強，目前已整地完成待開工，預計2030年完工。

案名 投資金額 樓層規劃 開發方式 得標/開發單位 動土時間 預計完工時間 目前進度/原因說明
前金站O4 聯合開發案 32.8 億元 地上23層 捷運聯合開發 麗寶集團名軒開發 2022/03 2027下半年 鄰近愛河地下水位高及地質疏鬆，採安全施工工法（CCP止水樁等），進度落後
舊市議會都更案 77 億元 地上26層 公辦都更 台灣人壽 整地完成，待開工 2030年 整地完成，等待正式開工
舊圖書總館市有地開發案 20 億元 地上21層 市有地開發 新光人壽 2022/10 2026年 近完工

▲前金站周邊3大開發案。（ETtoday製表）

2021年新光人壽得標的「高雄市前金區舊圖書總館市有地開發案」由財政局設定70年地上權，2022年10月動工，斥資20億元興建區域總部，規劃興建地上21層樓、地下5層樓商辦大樓，進度最快，預計2026年完工。

高雄市捷運局表示，O4聯開案因鄰近愛河，地下水位較高，且地質條件為較疏鬆的砂土，業者考量地質與地下水文整體情形，在安全第一的前提下，除標準連續壁之外，更額外增設CCP止水樁、二重管及雙環塞等止水工法，以增進大樓建築地下結構安全與穩定，預計可在2027年下半年完工。

高雄市捷運局說：「為確保地下開挖施工整體安全，整體施工期較長，持續動工中，16日已進行到主體工程出土施工。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：高雄捷運聯開案工期延長地質前金站O4站名軒開發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

打房海嘯第一排！　新竹推案「腰斬」、基隆暴跌7成

去年919央行祭出第七波管制，房市進寒冬，建商也紛紛縮手，2025年北台灣推案量僅1.1兆元，年減高達3成。觀察各縣市，基隆衰退7成最多，其次則為新竹區腰斬50%。

1小時前

城隍商圈中山路水岸宅「鑲湧」公開　蛋黃區 × 超值價，超規產品力引發熱議

「鑲湧」座落中山路並享有水岸景觀，鄰近城隍廟商圈、客雅溪綠帶並環抱六大公園，具備市中心罕見的大尺度景觀條件。高樓層可一覽水岸地標視野，成為自住族群重視的居住價值。過去新竹住宅供給多集中於竹北與園區周邊，兼具大片水岸綠意與市心生活的建案並不常見，使「鑲湧」在目前市場競品中格外突出。

1小時前

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

三重正義北路NET熄燈，搬到台北橋「佑民醫院」舊址，租下整棟9層空間，即將開幕。然而正義北路NET撤出後，店面狀況也成為討論焦點，經查該店面共260坪，以每月80萬元開價招租中，商仲也透露目前鎖定的主要租客對象。

2小時前

2025完工跳票！　在地傻眼：高捷O4聯開案「3年還在挖地基」

前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，2021年由麗寶集團旗下名軒開發取得最優申請人，規劃地上23層A級智慧商辦，2022年3月動土，原訂2025年完工，高市捷運局表示，業者考量地質與地下水文整體情形，延至2027年下半年完工。

2小時前

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

台南房市近年熱度持續上升，其中永康區因「雙重重劃區」與捷運藍線利多，成為投資者與首購族矚目的焦點。這座台南人口最多的行政區，擁有約24萬人口，生活機能完整、文教資源齊全，也因此形成兼具剛性需求與升值潛力的房市熱區。

3小時前

威京小沈突開臉書帳號　首篇po文嗆「檢察官違法偵查」

威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，目前交保在外，該案法院審理當中。沈慶京創立臉書帳號，在今（17日）傍晚首次發文。

15小時前

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA方案　再融資年增幅達88％

美國房市利率持續高檔，不少屋主正想盡辦法降低房貸負擔。雖然一般傳統房貸利率幾乎未動，但因附帶房貸保險、相對更具彈性的聯邦住房管理局（FHA）貸款利率走低，成為不少民眾尋求節省支出的主要管道，12月初當周的再融資需求激增24％；整體房貸再融資年增幅達88%。

16小時前

台灣人、中國人愛買日本不動產　高市內閣明年將推1措施要管了

近來外國人在日本置產顯著增加，除了中國人外，台灣人赴日購屋的件數也大量增加。為全面掌握外國人在日本購置不動產的情況，日本政府計劃實施新制，要求在不動產所有權移轉登記等申報手續中強制填寫國籍，旨在加強對土地使用的管理，並回應日本社會對外國人購置不動產的高度關注。

16小時前

預計121年完工！　愛山林、國巨奪「中山長春都更案」

國家住都中心5日宣布，台北市「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，由愛山林建設開發股份有限公司、國巨投資股份有限公司組成的「寶山林合作聯盟」獲得最優申請人資格。全案預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅，最快於年底完成議約，並期望於121年完工。

17小時前

【廣編】AI新矽谷龍脈聚財！Google光環照耀士林劍潭　入主「大河商爵」

AI浪潮正改寫台北的產業地圖，國際科技巨頭Google擇址士林啟用新辦公室，並將其定位為美國總部之外最重要的AI硬體研發據點。這項決定，加上輝達（NVIDIA）新總部進駐北士科的強勁動能，強勢定錨了北台灣「園區—門戶—市心」的科技廊帶已然成形，形成 Google、輝達、英業達等龍頭企業環繞的「AI總部經濟黃金三角」。

18小時前

Mandy曬7月孕肚　曝藏肚撇步：真的沒有瘦

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

剛搬到林口！他被迫「每天9點入..

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售..

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主..

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

威京小沈突開臉書帳號　首po文..

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬..

楠梓超神祕婚宴館停業　屋主開4..

ETtoday房產雲

最新新聞more

打房海嘯第一排！　新竹推案「腰..

城隍商圈中山路水岸宅鑲湧公開

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

2025完工跳票！　在地傻眼：..

永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

威京小沈突開臉書帳號　首po文..

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA..

台人、陸人愛日不動產　高市內閣..

愛山林、國巨奪中山長春都更案

Google光環照耀士林劍潭　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366