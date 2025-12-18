2025完工跳票！　在地傻眼：高捷O4聯開案「3年還在挖地基」

▲前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，延至2027年下半年完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前金站O4站聯開案是高捷通車13年來首件捷運聯開案，2021年由麗寶集團旗下名軒開發取得最優申請人，規劃地上23層A級智慧商辦，2022年3月動土，原訂2025年完工，高市捷運局表示，業者考量地質與地下水文整體情形，延至2027年下半年完工。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄捷運橘線前金站周邊是傳統金融與行政中心，高市府近年以TOD概念為核心積極啟動再開發，前金站周邊有捷運前金站聯開案、舊圖書總館市有地開發案、舊市議會都更案等多項大型建設3案齊發。

高雄市捷運局指出，O4站聯合開發案作為高雄市府與民間攜手推動的首件捷運聯合開發案，規劃地上23層A級商辦大樓，總投資金額約32.8億元，可成為高端金融服務、專業辦公及相關產業進駐的重要據點。

▲O4站聯開案的工地建築施工告示牌顯示，2032年才完工，讓在地人都相當傻眼。（圖／記者張雅雲攝）

不過3案進度落差卻相當明顯，高捷O4站聯合開發案2022年動土，當初動土時，名軒透露2025年將完工，不過3年來仍停留在地下結構階段，與周邊舊圖書總館市有地開發案與舊市議會都更案，開發進度形成強烈對比，而工地的建築施工告示牌更顯示，2032年才完工，讓在地人都相當傻眼。

而前金站對面的舊市議會，採公辦都更方式，2023年由台灣人壽得標，預計投資77億元興建26層商辦大樓，2024年起開始進行舊市議會的辦公廳結構補強，目前已整地完成待開工，預計2030年完工。

案名 投資金額 樓層規劃 開發方式 得標/開發單位 動土時間 預計完工時間 目前進度/原因說明 前金站O4 聯合開發案 32.8 億元 地上23層 捷運聯合開發 麗寶集團名軒開發 2022/03 2027下半年 鄰近愛河地下水位高及地質疏鬆，採安全施工工法（CCP止水樁等），進度落後 舊市議會都更案 77 億元 地上26層 公辦都更 台灣人壽 整地完成，待開工 2030年 整地完成，等待正式開工 舊圖書總館市有地開發案 20 億元 地上21層 市有地開發 新光人壽 2022/10 2026年 近完工

▲前金站周邊3大開發案。（ETtoday製表）

2021年新光人壽得標的「高雄市前金區舊圖書總館市有地開發案」由財政局設定70年地上權，2022年10月動工，斥資20億元興建區域總部，規劃興建地上21層樓、地下5層樓商辦大樓，進度最快，預計2026年完工。

高雄市捷運局表示，O4聯開案因鄰近愛河，地下水位較高，且地質條件為較疏鬆的砂土，業者考量地質與地下水文整體情形，在安全第一的前提下，除標準連續壁之外，更額外增設CCP止水樁、二重管及雙環塞等止水工法，以增進大樓建築地下結構安全與穩定，預計可在2027年下半年完工。

高雄市捷運局說：「為確保地下開挖施工整體安全，整體施工期較長，持續動工中，16日已進行到主體工程出土施工。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷