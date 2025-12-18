城隍商圈中山路水岸宅「鑲湧」公開　蛋黃區 × 超值價，超規產品力引發熱議

圖、文／海悅開發提供

六大公園水岸景觀，市心機能一次擁有

「鑲湧」座落中山路並享有水岸景觀，鄰近城隍廟商圈、客雅溪綠帶並環抱六大公園，具備市中心罕見的大尺度景觀條件。高樓層可一覽 20 樓水岸地標視野，成為許多自住族群最重視的居住價值。過去新竹住宅供給多集中於竹北與園區周邊，兼具大片水岸綠意與市心生活的建案並不常見，使「鑲湧」在目前市場競品中格外突出。車行約五分鐘即可到達城隍廟商圈，採買、餐飲、醫療、學區與日常服務密集完善；鄰水岸綠帶的環境，讓社區氛圍比一般市中心更舒適靜謐。對園區族而言，「鑲湧」的市心位置「離園區不遠、離高房價更遠」，成為理想的「蛋黃生活×超值價格」平衡點。

超規質感建築，產品力真正「超越市心常規」



[廣告]請繼續往下閱讀...

鑲湧的建築質感明顯超越區域常見標準，從建材、外觀到公設動線均展現更高企圖心。建築立面靈感取法捷克布拉格地標「跳舞的房子」，以深淺材質堆疊出層次光影；室內建材、公設尺度則以「長期維持美感」為核心設計原則。在結構方面，本案採用日本住友制震壁搭配雙核心柱配置，強化整體耐震韌性，讓住戶在水岸景觀之外，也能擁有安心可靠的結構保障。工程團隊表示，希望住戶買到的不只是景觀與位置，而是一種「多年居住後仍能維持美感與安心感」的建築品質。也因規格上的明顯差異，不少來訪買方直言鑲湧的整體呈現「超越市心常規」，大幅提升購買意願。

蛋黃區域 × 超值價格，吸引自住買方進場

雖具備水岸景觀、六大公園綠意、20樓地標視野與高質感建築，鑲湧的售價仍維持在相對親切的區間，成為自住族心中「可負擔、值得升級」的住宅選擇。對希望改善生活品質、但又不希望面對高價壓力的買方而言，鑲湧提供兼具景觀、結構安全與生活機能的超質感選項。房地產分析師指出，新竹市區住宅供給有限，自住族普遍認為「具景觀與質感的住宅將愈來愈難取得」。在此背景下，鑲湧以其質感建築規劃與價位帶展現市場優勢，也成為近期區內房市新寵的關鍵原因。

【閎基鑲湧】城隍商圈・26～38坪水岸景觀宅

即刻預約｜https://go.hiyes.tw/8g69p5

禮賓專線｜03-531-5588

投資興建｜閎基建築機構－禾逸開發股份有限公司

建築代銷｜海悅機構－海宇國際股份有限公司



