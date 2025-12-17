ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售出　屋主抱11年獲利4千萬

記者項瀚／台北報導

過去屢傳賠售的新板特區豪宅「謙岳」，近年行情回升，頂層樓中樓戶以2.15億元交易，單價88萬元，前屋主帳面獲利高達近4千萬元。但進一步調查，原來前屋主為開發商背景，即為該案的地主戶，長抱了11年後售出。

▲▼ 板橋豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲新板特區頂級豪宅「謙岳」頂層25、26樓戶以2.15億元交易。（圖／記者項瀚攝）

新板特區豪宅「謙岳」過去屢傳出賠售交易，且賠售金額高達千萬元以上，然而該社區睽違1年多再現交易，頂層25、26樓的樓中樓戶以2.15億元交易。

該戶權狀廣達269坪，拆算單價88萬元，而前屋主持有11年，帳面增值高達3984萬元，不過前屋主在2014年購入時備註關係人交易，取得成本低，因此才有如此驚人的獲利。

經查異動索引，該戶賣方為「瑞孚建設」，買方則為吳姓自然人，登記在板橋，但完整地址隱藏。據了解，「謙岳」由大陸建設興建，但屬合建案，而頂層就是由地主正暘開發分回，而正暘與瑞孚為關係企業。

「豪宅阿亮」、大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該社區過去傳出不少賠售案例，但隨行情走升，已越過當初2014年的高點，終結賠售慘況，近年行情已達到9字頭水準，本次交易的戶別單價88萬元，並不貴，主要是總價高、壓縮單價表現。」

江志亮表示：「該社區屋齡11年，由品牌建商大陸建設打造，建材用得非常好，可說是新板特區豪宅之最，對層峰客戶來說仍具有獨特性與吸引力。」而放眼整個新板特區的豪宅市場，他觀察：「並沒有太差，還是有在動。」

▲▼板信商業銀行雙子星大樓。（圖／記者項瀚攝）

▲而放眼整個新板特區的豪宅市場，江志亮觀察：「並沒有太差，還是有在動。」（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「以2億元的預算來說，在雙北有許多豪宅選擇，會選在板橋，顯示出有很強的地緣性因素，且本次討論的戶別坪數高達235坪，在當今豪宅市場中已相對少見，但也正是因為在板橋，總價才能壓在2億元左右。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲近3年以來，板橋區豪宅成交總價排行整理。（圖／記者項瀚攝）

關鍵字：板橋新板特區謙岳豪宅頂級豪宅阿亮大家房屋東森房屋賠售建商地主

