終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售出　屋主抱11年獲利4千萬

過去屢傳賠售的新板特區豪宅「謙岳」，近年行情回升，頂層樓中樓戶以2.15億元交易，單價88萬元，前屋主帳面獲利高達近4千萬元。但進一步調查，原來前屋主為開發商背景，即為該案的地主戶，長抱了11年後售出。

▲新板特區頂級豪宅「謙岳」頂層25、26樓戶以2.15億元交易。（圖／記者項瀚攝）

新板特區豪宅「謙岳」過去屢傳出賠售交易，且賠售金額高達千萬元以上，然而該社區睽違1年多再現交易，頂層25、26樓的樓中樓戶以2.15億元交易。

該戶權狀廣達269坪，拆算單價88萬元，而前屋主持有11年，帳面增值高達3984萬元，不過前屋主在2014年購入時備註關係人交易，取得成本低，因此才有如此驚人的獲利。

經查異動索引，該戶賣方為「瑞孚建設」，買方則為吳姓自然人，登記在板橋，但完整地址隱藏。據了解，「謙岳」由大陸建設興建，但屬合建案，而頂層就是由地主正暘開發分回，而正暘與瑞孚為關係企業。

「豪宅阿亮」、大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該社區過去傳出不少賠售案例，但隨行情走升，已越過當初2014年的高點，終結賠售慘況，近年行情已達到9字頭水準，本次交易的戶別單價88萬元，並不貴，主要是總價高、壓縮單價表現。」

江志亮表示：「該社區屋齡11年，由品牌建商大陸建設打造，建材用得非常好，可說是新板特區豪宅之最，對層峰客戶來說仍具有獨特性與吸引力。」而放眼整個新板特區的豪宅市場，他觀察：「並沒有太差，還是有在動。」





▲而放眼整個新板特區的豪宅市場，江志亮觀察：「並沒有太差，還是有在動。」（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「以2億元的預算來說，在雙北有許多豪宅選擇，會選在板橋，顯示出有很強的地緣性因素，且本次討論的戶別坪數高達235坪，在當今豪宅市場中已相對少見，但也正是因為在板橋，總價才能壓在2億元左右。」

▲近3年以來，板橋區豪宅成交總價排行整理。（圖／記者項瀚攝）

