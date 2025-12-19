房子旁有宮廟　長輩讚住得心安「有神明保佑」！過來人狂搖頭

▲宮廟活動。（示意圖／記者游瓊華翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房不只要看地段、坪數、格局，周邊環境也是許多人考量的重要因素。有網友在看屋過程中面臨兩難，陷入「加油站旁or大廟旁」的選擇題，擔心加油站的汽油味對身體不好，但住在宮廟附近，遇到節慶時又吵又亂。對此，信義房屋專家表示，就看買家如何做取捨，可以先在附近觀察一陣子，看自己能不能接受。

有網友在PTT發文，已經看房一段時間，過濾掉靠近電塔、墓園的建案後，最後剩下兩個選項可選，一個位在加油站旁邊，另一個則在大廟旁。家人認為廟宇旁邊比較吉利，還強調有神明保佑，住起來更安心，加油站旁則會有汽油味，對身體不好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO心中卻偏好加油站旁的建案，認為交通便利、加油方便，反而對宮廟有疑慮，因為節慶時會很吵很亂，「各位會怎麼選？」

對此，多數網友都不喜歡住在宮廟旁，「我最慶幸的就是當初沒買在廟附近」、「硬要選的話我選加油站，然後選離加油站較遠那側的房子」、「廟不要，超級吵，他們根本不會在乎附近居民」、「有些廟一大早就給你敲鑼打鼓、放炮，要不然就放歌仔戲，吃流水席的時候路整個被封，租房住過一次，發誓買房方圓500公尺絕對不可以有廟」、「絕對不要住廟旁，假日早上吵起來你會很賭爛」、「檢舉也沒用」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實宮廟也有分種類，一般民眾大多能接受土地公、玄天上帝等陽廟，不過也要看廟宇是否常常舉辦廟會，可以在周遭多多觀察。曾敬德也說，不是正對也非緊鄰，影響相對會小很多。至於加油站，一定會有風險，但如果物件在台北市的話，大家應該不太會在意。