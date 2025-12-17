【廣編】AI新矽谷龍脈聚財！Google光環照耀士林劍潭　入主「大河商爵」

▲在總部升級的浪潮中，坐落於百齡橋水岸第一排的《大河商爵》，正以極為稀缺的合法廠登供給，承接這一波高端製造與研發總部的升級需求。圖為大河商爵3D示意圖。

【廣編特輯】

圖、文／大河商爵提供

AI浪潮正改寫台北的產業地圖，國際科技巨頭Google擇址士林啟用新辦公室，並將其定位為美國總部之外最重要的AI硬體研發據點。這項決定，加上輝達（NVIDIA）新總部進駐北士科的強勁動能，強勢定錨了北台灣「園區—門戶—市心」的科技廊帶已然成形，形成 Google、輝達、英業達等龍頭企業環繞的「AI總部經濟黃金三角」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在總部升級的浪潮中，企業總部選址因此回到兩個核心：離園區要夠近，門面與產品規格要領先。坐落於百齡橋水岸第一排的《大河商爵》，正以極為稀缺的合法廠登供給，承接這一波高端製造與研發總部的升級需求。Google選址的精準眼光，無疑宣示了士林劍潭將成為下一波科技總部經濟的引爆點。定址市中心、可合法廠登、可策工的稀缺供給《大河商爵》位於士林水岸門戶，擁有80～536坪彈性模組，最大可售量體可達約4,300坪，使企業得以「先進場，後擴張」，以可控資本在市中心建立真正能運轉的總部據點。

《大河商爵》超越單一功能的純商辦與純廠辦物件，將策工（輕量組裝／小規模製程）與廠辦機能整合於同一平面，成就「一層完備」的稀缺優勢。這使得產線調整與擴編得以「平面移動」方式完成，大幅減少停工時間與大規模改裝成本。對於需要在市中心同址完成展示、試產、及洽談的醫療器材、精密設備、AI應用與設計研發企業而言，整層可用性直接轉化為交期、成本與品牌門面合而為一的絕佳優勢。相較於傳統純廠或純辦，《大河商爵》一址即可同時支援研發驗證、樣機展示、對外接待與行政辦公，將坪效與時間效益同步最大化。這種彈性坪數（80～536坪，最大可至4300坪）與完整效能，讓企業在科技快速變化的時代中，保有最高的靈活性和最高的營運效率。

都美【大河商爵】基本資料

基地位置：臺北市士林區大南路、通河東街一段路口

層數：地上24層／地下5層

基地面積：1088.09坪

規劃坪數：約 80坪-239坪，單層最大面積可達536坪

投資興建公司：都美建設

建築設計：廖錦盈建築師

立面設計：丹下憲孝建築師

公設設計：丹下憲孝建築師

燈光設計：旭川光禾有限公司

景觀設計：廖錦盈建築師

建照號碼：114建字第0011號

貴賓專線：02-2881-0000

官網預約：https://www.fgrealty.tw/8fvkgt

Line立即聊：https://www.fgrealty.tw/7sbeu7