威京小沈突開臉書帳號　首篇po文嗆「檢察官違法偵查」

威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，目前交保在外，該案法院審理當中。沈慶京創立臉書粉專，在今（17日）傍晚首次發文。

沈慶京全文入下：

遲來的正義 無效的正義！

今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。

北檢去年經過四個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮，沒有一個人說違法，檢察官沒有證據就起訴。我相信，本案所有的被告、證人，經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，所有人都會懷疑我國司法的獨立和公信力。

法庭上，前副市長彭振聲曾說起，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？前市長柯文哲被關押一年，見不到父親最後一面；我不認識的邵秀珮依法行政，被不懂都市計畫法的檢察官逼迫，邵秀珮擔心公務員資格被取消，被迫認罪；前局長黃景茂非常專業，我不認識他，但看得出他是敬業而有擔當的公務員，也被無辜牽連起訴。同樣地，這個案子造成我的身體永久性傷害和公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失。

我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來我們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」；但我仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。

檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票。

