從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新成屋社區轉手「1坪價差15萬」

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區房市「搶案變慘案」，過去在預售開盤被搶爆更登上新聞版面的個案，如今成屋遇到房市反轉，卻賣壓沈重，且價格落差極大，單價最高來到3成、15萬元，信義房屋專家表示，這樣的價差並非產品本質差異，而是來自屋主「取得成本」不同所致。

▲▼ 崇德薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中北屯區房市「搶案變慘案」，過去在預售開盤被搶爆更登上新聞版面的個案，如今成屋遇到房市反轉，卻賣壓沈重。（圖／記者陳筱惠攝）

「泓瑞崇德薈」因鄰近崇德匝道，交通十分便捷。周圍擁有崇德星巴克商圈、昌平商圈、四張犁商圈，機能相當完備，包含1~3房，坪數介於21~34坪，開案之初引爆案場，現場更是多組人馬捧著現金搶著簽約。

不過該案2025年完工交屋，卻反遇到房市反轉，市場上賣壓沈重，信義房屋崇德14期店專員藍宏仁分析：「在當前買方市場氛圍濃厚的情況下，任何負面訊息，都可能成為購屋族『觀望』或『議價』的關鍵因素，進一步加速個案價格分歧。」

▲▼ 崇德薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該案從實價登錄上資訊揭露，1年內成交均價51.44萬元、歷史最高單價更飆到55.56萬元，近期屋主出售回到4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

該案從實價登錄上資訊揭露，1年內成交均價51.44萬元、歷史最高單價更飆到55.56萬元，整體成交均價落在40萬元，3房總價過去最高來到2千萬元，不過近期也出現1500萬元左右的破盤價。

該案在3月時成交一戶總坪數32.44坪的2房5樓戶，單價來到55.55萬元，總價1521萬元，如今，該案2房掛售數量超過15戶，高樓層13樓物件更直接開出1496萬元，低樓層物件則是下探1398萬元，拆算單價約49萬元，與高點成交價一坪差6萬元。

3房的部分同樣3月時成交單價51萬元、總價1960萬元中樓層物件，目前市場待售超過20戶，待售物件中高樓層、同評述物件已經將至開價1880萬元，其中同樓層物件最低祭出全社區最低價1588萬元，拆算單價僅40萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該案開案之初引爆案場，現場更是多組人馬捧著現金搶著簽約，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察目前市場釋出的待售物件，「泓瑞崇德薈」出現明顯的價格斷層，3房產品在市場上開價落1780~2380萬元，單價區間介於每坪42~57萬元；2房單價則多落在44~52萬元。

藍宏仁分析：「所謂『破盤價』，都是早期進場、屬第一、第二波購屋的屋主，因入手成本低，即使讓利仍有獲利空間。反觀後期在房價高點或調價後入手的屋主，利潤有限，價格態度相對僵固，導致同社區內開價落差大。」

藍宏仁認為，就區位條件而言「泓瑞崇德薈」座落於四張犁生活圈，屬於未重劃的舊城區，街廓較為複雜、交通動線不若新興重劃區整齊，但商圈成熟、生活機能完整，仍具一定自住支撐力。

不過，遠見房屋謝濱展則分享：「2025年非常明顯已進入買方市場，尤其台中市新成屋面臨大量交屋潮，市場供給快速釋出，買方選擇明顯增加，價格自然回歸現實。」

他指出，在供給放大的情況下，過去仰賴話題、題材或短期熱度支撐的個案，將率先面臨價格修正壓力，買方價格都是8折才能接受。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：台中房市房價破盤泓瑞崇德薈北屯區買方市場

