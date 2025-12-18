巧閃4000萬豪宅線！　台南平實新案「壓線成交」買氣突圍

▲平實營區是台南市中心罕見新重劃區，房價屢創新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

平實營區是台南市中心罕見新重劃區，房價屢創新高，根據實登，該區預售案去年最高單價達69.78萬元，至今仍是台南房價天花板，專家表示，今年7月有新案接力衝上68.47萬元，成台南最貴重劃區。

台南商圈逐漸轉移到東區的南紡購物中心，正對南紡的平實營區，成為台南人購屋熱區。實登揭露，位於該區的「浩瀚無極」去年第七波信用管制前，8月次頂樓成交價達69.78萬元，至今仍是成為台南最高單價天花板，該戶為65坪，總價3955萬元。

▲7月開賣的「國城寳實」，根據實登，7月次頂樓最高成交價68.47萬元，為今年平實最高單價。（圖／記者張雅雲攝）

7月開賣的「國城寳實」，根據實登，7月次頂樓最高成交價68.47萬元，為今年平實最高單價，該戶總價3798萬元，而2戶逼近台南7字頭天花板價的戶別，都剛好控制在4000萬元豪宅線內，避開超過4000萬元僅能貸款3成的限制。

國城集團創辦人洪平森透露，「國城寳實」7月公開至今，實登已揭露273戶，均價58.2 萬元，洪平森：「平均單周有10戶成交，一案就幾乎是台南單周成交量的一半。」洪平森坦言，房市遇上信用管制，原以為買氣會被拖延，但現在銷售速度堪稱不錯，「房子會賣得好，不是因為貴，而是因為土地有『故事性』。」

▲平均單周有10戶成交，一案就幾乎是台南單周成交量的一半。（圖／記者張雅雲攝）

洪平森認為，真正能打動買家的，不是豪華配備，而是土地本身是否承載記憶、生活軌跡。「這塊地過去住過的人，留下許多美好的生活經驗。」成為買氣逆勢突圍的關鍵。

聯碩地產業務部協理林三吉表示，平實營區之前是眷村，重劃完成後吸引各大建商如國泰、達麗搶插旗，在大型百貨的磁吸效應下，加上與原本的東區無縫連結，約8成買家是台南人，不僅來自市區，從仁德、歸仁一直到新營、麻豆等地都積極入手。

