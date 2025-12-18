央行未鬆綁！　建商嘆「不期不待」認明年：看淡不看壞

▲針對央行今（18）日召開理監事會議，利率、房市信用管制皆維持原樣，對於房市部分，業者紛紛表示不意外。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠、張雅雲／連線報導

針對央行今（18）日召開理監事會議，利率、房市信用管制皆維持原樣，對於房市部分，業者紛紛表示不意外，沒有期待會鬆綁，但房市已是一灘死水，各自自求多福。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

對於市場針對預售屋交屋遇到管制而貸款困難，鄉林集團董事長賴正鎰說：「央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這1年來已經反映在建築貸款與土地市場上，房價也出現明顯下修，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個冷吱吱的年。」

中台灣在此次信用管制下房市交易量縮明確，但多數建商認為信用管制未鬆綁已是共識。對此，富華創新董事長吳錫坤認爲信用管制部分：「現階段房市交易量明顯受制於信用政策，在經濟數據尚未出現轉弱前，央行鬆綁信用管制可能性不高，但態度已明顯放緩，未來市況『看淡不看壞』。」

萬群地產董事長謝坤成則是大嘆：「業界自求多福！」，他認為央行對於第二戶的信用管制沒有開放，打趴剛需的自住換屋市場，整體市場至少減15％買盤，不僅建商要面對讓利折價問題，現在連剛需都停滯，對市場完全沒有幫助。

不具名建商針對銀行放貸回歸自主管理，則是回應：「基本上這是脫褲子放屁，營建業借貸，金管會再查核，尤其放貸部分對營建業者採用特別嚴格的標準，在央行解釋相對模糊下，我認為各銀行分行在執行的部分，並不會對業界或是目前緊縮的情況有太多作用。」

南部建商對此次信用管制未鬆綁，也一致認為「可預期」。高雄市開發公會副理事長陳又齊直言：「雖然本來就沒有期待鬆綁，但現在的房市，已經就像一灘死水。」

不具名建商說：「房價跌個1~2成，看似健康調整，但對過去買在高點的人都是致命傷，反而會讓多數家庭面臨資產縮水甚至『負資產』風險。」

至於建商該如何度過這波景氣寒冬，泰嘉開發董事長呂金發坦言，政府希望市場減少投機，住宅回歸居住價值，而不是把住宅當成商品，業者也必須順著政策走，「新案讓利來讓自住客負擔得起、設計規劃回到使用需求，重整推案節奏來恢復民眾的購屋信心。」

