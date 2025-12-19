Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣布降息後，房貸利率卻不降反升，導致購屋與再融資需求同步下滑。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新數據，隨著市場解讀聯準會接近降息循環尾聲，12月第二周整體房貸申請量明顯回落，達到3.8％。

MBA公布的季節調整後指數顯示，截至12月第二周為止，房貸申請總量較前一周下滑3.8％。其中，符合貸款額度80萬6500美元以下的30年期固定利率房貸，平均合約利率由前一周的6.33％升至6.38％，點數也由0.60升至0.62，均已包含貸款開辦費，前提為自備款20％。

MBA資深副總裁暨首席經濟學家佛拉坦托尼（Mike Fratantoni）表示，聯準會公開市場委員會（FOMC）會議後，投資人解讀官員談話為降息循環接近尾聲，帶動房貸利率小幅走高，進而使房貸申請量略為下降。

在再融資方面，上12月第二周再融資申請量較前一周減少4％，但仍較去年同期大增86％。去年此時30年期固定利率約高出37個基點。儘管差距不算巨大，但對於2年前在利率超過7％時貸款的屋主而言，現階段再融資仍具吸引力。

購屋貸款申請同樣轉弱，12月第二周較前一周下滑3％，但仍較去年同期增加13％。佛拉坦托尼指出，年底通常是購屋申請快速降溫的時期，也使再融資在整體業務中的占比提高，上周再融資占比達59％，創下9月以來新高。他補充說，近1個月來再融資活動大致持平，主因房貸利率持續在狹幅區間內震盪。

另據「抵押貸款新聞日報」（Mortgage News Daily）調查，12月第三周初房貸利率略為回落，主要反映最新公布的美國就業數據。不過市場仍在等待政府即將於周四公布的通膨數據。

抵押貸款新聞日報營運長葛拉漢（Matthew Graham）指出，「這是每月影響力最重大的通膨報告，而通膨正是聯準會訂定利率政策的另一半關鍵因素。」