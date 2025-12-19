ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行依舊打房　原因曝光

對於房市信用管制措施未放寬，央行總裁楊金龍坦言，理事一致同意房市管制政策仍需持續。

▲對於房市信用管制措施未放寬，央行總裁楊金龍坦言，理事一致同意房市管制政策仍需持續。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行昨（18）日舉行2025年第四季理監事會，不僅利率維持不動，房市管制措施同樣維持不變，央行總裁楊金龍坦言，目前房市未達到軟著陸條件，且央行理事也希望房價有些「調整」，顯見央行理事認為房價跌幅還不夠。

央行考量近一年來，請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且不動產貸款相關指標均有改善，故2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，此舉是否代表房市選擇性信用管制可望鬆綁？楊金龍表示，主要是希望提供銀行較多彈性，並坦言「如果我們（對房市管制成效）很滿意，就會放鬆信用管制，但很顯然是沒有」。

央行將密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

▲央行將密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

至於房市措施什麼條件下鬆綁，楊金龍回覆：將滾動式檢討，並指房價目前「沒跌多少」，央行理事希望房價有些「調整」，不過也強調，房價只是觀察指標之一，房市管控仍須維持金融穩定。並以「大象轉身」比喻房地產管控，指大象轉身需要慢慢轉，目前大象已經轉到一定程度，但尚未達到鬆綁的標準。 第七波房市信用管制自2024年9月19日執行以來，房市交易量驟降，房產業者紛紛喊話，希望央行可以放寬限制。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為，房市已明顯降溫，建議央行適度修正房市管制措施。

賴正鎰認為，在豪宅限貸令下，台北市房價8,000萬元房貸僅能貸到3、4成，且無寬限期，建議豪宅認定標準上調到1億元；新北市7,000萬元提高為8,000萬元，台中則要從4,000萬元上調為5,000萬元；非六都地區2,200萬元則提高為3,000萬元，同時取消限制開放第二戶的自住客貸款成數。讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋。另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消18個月開工令。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰說明，這波金龍海嘯大大影響房市買氣，預售屋案場常見單周交易掛蛋的窘境，預估北台灣全年推案量2025年低空飛過兆元；2026年若無有利而直接的好消息，就算回溫，幅度也有限。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也指出，市場經歷一年多的盤整，交易量基期相對已在低點，2026年量縮幅度相對有限，不過央行遲遲不鬆綁房市緊箍咒，預估2026年房市景氣將持續鴨子划水。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則分析，此次央行仍按兵不動，符合市場預期，股市大好，熱錢四溢的狀態下，央行擔憂股市資金轉進房市，同時避免房市出現報復性反彈，任何寬鬆動作都可能讓外界產生放鬆管制的預期心態，「捏驚死，放驚飛」恐怕是央行眼下最大的難題。不過如果2026年經濟表現不如預期，是否可能在資金面上採取相對寬鬆態度，值得留意


