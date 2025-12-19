鍾嘉村交保後再賣地　愛山林7.4億整合農16精華地

▲上櫃公司北基國際12日重訊一口氣公告售出3筆土地，包括農16精華地、文山特區澄清店、北基加油站。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，因涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證交法》與背信罪，9日籌出2.2億元交保後，旗下上櫃公司北基國際12日重訊一口氣公告售出3筆土地，包括農16精華地、文山特區澄清店、北基加油站，合計土地1297坪，總交易金額19.41億元。

鍾嘉村以土地開發起家，集團橫跨通路、房地產及客運，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，日前因涉入能源弊案疑雲，10月初遭羈押禁見，本月9日交保後，12日上櫃公司北基國際公告一口氣售出3筆土地。

包括持有1/2的澄東段的文山特區燦坤舊址，由建誌營造買下。大港段的台灣中油北基九如路加油站為自然人入手。同樣持有1/2的農16的龍中段精華地，則由另一位持有人愛山林以7億4101萬元買下，合計此次共售出1297.13坪土地，總成交價達19億4100萬8522元。

據查，澄東段為北基與高雄客運共同持有1/2，由「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業建誌營造，以5億2788萬元入手北基持有的1/2部分，目前另外1/2仍握在高雄客運手上。而農16的龍中段原由北基與愛山林各持分一半，目前已有愛山林完成整合。

賣家 成交日期 土地地號 坪數 / 持有比例 成交價 單價 買家 北基 2025/12/12 三民區澄東段36、36-1、37、37-1共4筆土地 883.9837坪 (持有50%) 5億2,788萬8,000元 119萬 建誌營造 北基 2025/12/12 三民區大港段3462、3472、3472-1共3筆土地 574.4475坪 6億7,210萬3,575元 117萬 自然人 北基 2025/12/12 鼓山區龍中段21-1地號 561.376坪 (持有50%) 7億4,016萬6,947元 264萬 愛山林

▲北基12日重訊公告出售土地。（ETtoday製表）

其中澄東段、龍中段2筆土地，均曾列在之前遭外流的1張售地清單。該清單中列出全台共14筆土地，合計3萬3521.6坪土地、價值約200億元，據統計，該清單土地合計售出約80億元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，3筆公告交易土地，整體價格仍屬市場合理區間，部分雖是1/2持分，但無論成交水位或釋出條件，都未出現明顯偏低或過高的情況，加上燦坤舊址、加油站等建物還有租金收益，對於長期持有的投資人而言，報酬表現不致太差。

謝哲耀指出，在現階段營建成本高漲、人力與材料價格居高不下的情況下，建商推案實際利潤空間相當有限，可以入手土地的新買家也難以土建融資，現階段有實力入手三地土地的建商，也都是大咖級，市場買家也相對有限。

