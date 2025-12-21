房價倒掛！大樓單價追上豪墅　企業主回歸「有天有地」更實在

▲中台灣房市出現「有天有地」回歸潮，這股趨勢，正從台中核心蛋黃區一路向外擴散至彰化、南投等生活圈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行信用管制不動如山，台中市不動產開發商業同業公會日前預測，房市將邁入重視「差異化」與「專屬性」，其中，總價5千萬元以上的透天豪墅，已成為企業主與高資產族群重新佈局資產的重要選項。這股趨勢，正從台中核心蛋黃區一路向外擴散至彰化、南投等生活圈。

13期重劃區透天產品稀缺性，率先被市場驗證。由透天起家的宜園建設推出的百坪電梯豪墅案「宜園大院」，基地位於昌明段秀泰生活圈，規劃地坪約50坪、建坪103~133坪，規劃人車分道、地下室開挖新案，總價帶6200~8800萬元。

由於目前13期、14期一帶大樓單價已站穩63~73萬元，透天產品換算單坪開價貼近大樓行情，形成「大樓價買豪墅」的明顯價值落差，吸引南屯在地地主與中台灣傳產業主進場，甚至出現豪客一次購入2戶的指標案例。

宜園建設總經理林聖堯指出：「高資產族群的購屋邏輯已出現轉變，從過去追逐漲幅，轉向重視土地與產品本質，當核心區大樓單價站上6、7字頭，豪墅的相對價值就被放大了。」

▲南台中13期重劃區新案「宜園大院」，總經理林聖堯透露出現豪客一次購入2戶的指標案例。（圖／記者陳筱惠攝）



他也強調，品牌能否被信任，關鍵仍在工程細節與結構安全，「宜園大院」全面採用亞東低碳混凝土，並施作全棟潑水防護層，這些在透天產品中相對少見的高規工法，成為銷售基礎。

而在房價壓力更為明顯的自住市場，透天別墅同樣成為「避風港」。帝闊建設協理羅時儒觀察：「北彰化和美一帶，近來成為自住剛需的新戰場，不僅吸引在地客，也出現來自台中大肚、龍井的『輕移民』族群。」

和美鎮能夠吸納外溢客主因在於，同樣預算，在台中蛋白區可能僅能購得坪數受限的大樓，但在北彰化，卻能換到完整透天別墅生活，加上國道1號、台61、台74線串接，形成「半小時通勤圈」，大幅降低跨區居住的心理門檻。





▲北彰化的和美鎮新案「帝闊大隱」因地理位置形成「半小時通勤圈」，大幅降低跨區居住的心理門檻。（圖／記者陳筱惠攝）

和美新案「帝闊大隱」為例，地坪28坪、建坪75坪，規劃4+1房、4套房、面寬5.5米起跳，總價落在2688~2788萬元間，並導入警衛室、環保室與監控系統等社區型設計，補足傳統透天的管理痛點。

羅時儒直言，在大樓推案量趨減、總價持續墊高的背景下，「先建後售的透天反而成了最穩定的產品。」

這股透天別墅熱潮，也延伸至中部非都會核心，南投埔里近期舉辦動土典禮的「經典維多麗亞」，由鴻隼機構、經典建設推出，鎖定六都房價高漲後的外溢移居需求。

▲南投埔里近期舉辦動土典禮的「經典維多麗亞」，規劃雙車位電梯別墅加上2至3房大樓產品，詢問度相當高。（圖／記者陳筱惠攝）

新案基地位於埔里生活核心，鄰近9年國教學區、行政園區與多處公共設施，規劃雙車位電梯別墅加上2至3房大樓產品，並導入同層排水、氣密窗、中空玻璃等高規格設計，強調「以合理價格，住進真正適合長居的好房子」。

鴻隼機構執行長陳明賢指出：「信用管制確實讓部分買方卻步，但不少剛需族其實並非資金不足，而是被過度渲染的貸款傳言嚇退。長線來看，在房市回歸理性之際，有天有地的透天別墅，正逐步從過去的小眾產品，躍升為自住與資產配置的雙主流。」

