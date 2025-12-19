「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

▲台中「超巨蛋」目前規劃民間自提BOT模式，正審查可行性評估報告，明年辦完公聽會後若能順利簽約、後年動工。（圖／記者陳筱惠翻攝）
記者陳筱惠／台中報導
臺中市建築師公會今（19）日舉行第3、4屆理監事交接典禮，由第3屆理事長虞承宗交棒第4屆理事長蘇懋彬，席間臺中市政府都發局局長李正偉、建設局局長陳大田出席致賀，也意外透露台中「超巨蛋」進度。
《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地
面對台中市規劃不少的公共建設，臺中市政府建設局局長陳大田透露：「重大建設如『超巨蛋』，目前規劃民間自提BOT模式，正審查可行性評估報告，明年辦完公聽會後若能順利簽約、後年動工，最快2031年完工。」
臺中市建築師公會新任理事長蘇懋彬指出：「面對房地產景氣低迷與產業結構轉變，公會將以『業務多元化、專業科技精進、公職對接』3大策略拓展專業舞臺，特別是為年輕建築師創造穩定的執業機會。」
因應民間市場量能下滑，公會積極引導會員進入政府與專案市場。蘇懋彬表示，市府推動3年總預算50億元的「老屋延壽計畫」，將由建築師統籌結構、機電與整體規劃，不僅回應城市安全需求，也為會員創造穩定的專業服務量能。
▲臺中市建築師公會今（19）日舉行第3、4屆理監事交接典禮，由第3屆理事長虞承宗（左1）交棒第4屆理事長蘇懋彬（右1)。（圖／記者陳筱惠攝）
讀者迴響