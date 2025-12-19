ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

▲▼台中,南屯,亞昕織御,捷運,學區。（圖／業者提供）

▲「亞昕織御」距南屯站僅約40公尺，掌握軌道經濟核心價值。

記者錢雅慧／綜合報導

全台市況盤整，台中房市更是出現明顯分歧，外圍重劃區買氣走緩，但市中心蛋黃區指標案卻一枝獨秀。觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

觀察水湳經貿園區、機廠特區、13期、14期等熱門重劃區，所屬的北屯、南屯區為近年推案大區，但根據最新統計，正市區新案交易量卻更突出，其中，今年Q4最受矚目的個案「亞昕織御」正居南屯站旁，從地段、交通、產業連結到產品規劃皆具完整條件，根據現場銷售人員指出，自8月底公開至今來客絡繹不絕、買氣相當熱絡，短短三個月內簽約近百戶，以平均值而言每日皆有成交，顯示產品力獲得市場高度認可。

▲▼台中,南屯,亞昕織御,捷運,學區。（圖／業者提供）

▲基地周邊學區優質，吸引不少家長設籍置產。

南屯站生活圈的交通優勢不只來自捷運綠線核心位置，更在於其位居台74線大台中產業廊道的黃金交會點，透過快速道路，可快速串連台中科學園區、精密園區、中科后里園區以及台中工業區，從北到南、從東到西串起完整產業鏈，成為科技人才通勤與家庭落腳的重要軸線，而產業動能也同步推升住宅需求，中科、精密製造與半導體供應鏈擴增，吸引科技人才在地就業，使機能完善的小坪數產品持續熱銷。

在新案競爭激烈的市場中，「亞昕織御」能脫穎而出，關鍵在於其擁有「地段×前景×產品×品牌」四項優勢同時到位，反觀重劃區雖具話題性，但商業機能尚未成熟、價格基期偏高，使買方多採觀望，相對之下，南屯市中心具備成熟生活圈與穩定增值性，獲得自住買盤高度認同，全案規劃16～33坪為受歡迎的主力規格，超過700坪的大基地在市心更顯稀有，吸引首購族、科技族與小家庭入手，也有家長看準大墩、惠文明星學區進場。

▲▼台中,南屯,亞昕織御,捷運,學區。（圖／業者提供）

▲「亞昕織御」規劃16～33坪市場最稀缺的小坪數產品。

「亞昕織御」距南屯站40公尺，以讀秒捷運距離切入軌道紅利，基地位於五權西路與文心路交會，周邊匯聚五期商圈、公益路餐飲軸線，並被文心森林、豐樂公園等約八萬坪綠意包圍，生活與休閒取得平衡，相較七期高密度量體，南屯站生活圈更具居住氛圍，街廓尺度舒適，也因此受到不少在地與回流買盤青睞。

從「亞昕織御」消費者結構而言，3房深受小家庭青睞，2房則常見長輩替下一代布局，1房受到資產配置客戶偏愛，觀察周邊新成屋社區成交行情，以大墩七街的4年社區舉例，成屋後轉手價與預售時期相比價差超過七成，市中心蛋黃區的保值性與抗跌性由此可見，此外，北北桃竹買盤同樣推升熱度，眼見雙北第一環房價站上三位數、新竹科技紅利加速資產累積，不少置產客出售雙北物件後，改以台中市心捷運宅布局，鎖定中長線保值與價格優勢。

在交通網絡、生活機能與地段優勢之外，「亞昕織御」產品質感也是買方關注亮點，全案以飯店級公設打造都會度假生活，高空泳池擁有天際線視野，並規劃運動酒吧、景觀健身房、挑高大廳，讓住戶在忙碌節奏中仍有休憩體驗。亞昕集團深耕建築超過半甲子，自科博館到十四期皆有作品，全案更集結日本職人田中純夫擔任工程顧問、結構權威張盈智與景觀大師許富居，加上七期御用建築大師─許獻叡以細緻風格呈現台中買方熟悉的質感。

當台中步上軌道生活新時代，熟稔軌道經濟的資產客往往會在城市轉折前搶先卡位。「亞昕織御」正位於軌道版圖的黃金中軸，以地段、規格與生活感，預留一個能從容增值、持續成長的置產選項。

▲▼台中,南屯,亞昕織御,捷運,學區。（圖／業者提供）

▲高空泳池、景觀健身房與挑高大廳打造飯店級度假生活。
 

