因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

▲北區國稅局局長李雅晶（中）。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

該局進一步指出，財政部於110年6月11日公告，前揭調職或非自願離職20％稅率的適用要件為，個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，因調職或有符合就業保險法第11條第3項規定之非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第24條規定終止勞動契約，須離開原工作地而出售該房屋、土地者。

該局舉例說明，納稅義務人甲君於112年3月購入新北市房地，於113年2月出售該房地，自行申報課稅所得新臺幣（下同）2,200,000元，並按非自願離職適用稅率20％計算繳納應納稅額440,000元，經該局以持有房屋、土地之期間在2年內，適用稅率45％計算核定房地合一所得稅應納稅額990,000元，補徵稅額550,000元。

甲君申請復查，主張其於工作地點購入新北市房地並設籍自住，後因遭任職的A公司辭退，故將該屋出售，應按非自願離職之適用稅率20％課稅等語。經該局以該房地於甲君持有期間，查有出租情形，尚難認定符合前述財政部公告之規範要件，予以復查決定駁回。

該局提醒，民眾交易屬房地合一所得稅課徵範圍之房地，如屬非自願離職原因出售房地，應留意是否符合相關法令規定，以正確計算及申報房地交易所得稅。如有任何疑義，歡迎撥打免費服務電話0800-000321洽詢，該局將竭誠提供詳細之諮詢服務。