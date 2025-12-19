ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

▲因非自願離職出售房地如出租不適用20％稅率

▲北區國稅局局長李雅晶（中）。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

該局進一步指出，財政部於110年6月11日公告，前揭調職或非自願離職20％稅率的適用要件為，個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，因調職或有符合就業保險法第11條第3項規定之非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第24條規定終止勞動契約，須離開原工作地而出售該房屋、土地者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該局舉例說明，納稅義務人甲君於112年3月購入新北市房地，於113年2月出售該房地，自行申報課稅所得新臺幣（下同）2,200,000元，並按非自願離職適用稅率20％計算繳納應納稅額440,000元，經該局以持有房屋、土地之期間在2年內，適用稅率45％計算核定房地合一所得稅應納稅額990,000元，補徵稅額550,000元。

甲君申請復查，主張其於工作地點購入新北市房地並設籍自住，後因遭任職的A公司辭退，故將該屋出售，應按非自願離職之適用稅率20％課稅等語。經該局以該房地於甲君持有期間，查有出租情形，尚難認定符合前述財政部公告之規範要件，予以復查決定駁回。

該局提醒，民眾交易屬房地合一所得稅課徵範圍之房地，如屬非自願離職原因出售房地，應留意是否符合相關法令規定，以正確計算及申報房地交易所得稅。如有任何疑義，歡迎撥打免費服務電話0800-000321洽詢，該局將竭誠提供詳細之諮詢服務。

關鍵字：北區國稅局非自願離職出售房地適用稅率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

3小時前

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

5小時前

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

美國聯準會（Fed）宣布降息後，房貸利率卻不降反升，導致購屋與再融資需求同步下滑。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新數據，隨著市場解讀聯準會接近降息循環尾聲，12月第二周整體房貸申請量明顯回落，達到3.8％。

7小時前

北市公廁評比結果出爐！　士林官邸摘金質獎

台北市政府公園處近年來致力於提升公園公廁品質，成果再度獲得肯定！在114年度台北市績優公廁評比中，公園處包攬所有公園組獎項，士林官邸公廁勇奪金質獎，美崙公園及洲美公園公廁則摘下銀質獎，展現多年來深耕公共設施管理與環境品質的努力。

8小時前

台中「地王」出爐！新光三越20連霸　每坪飆238萬

台中市2026年公告土地現值今（19）日出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市土地現值平均調整1.26%，為連續6年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越，第20度蟬聯台中「地王」。

9小時前

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

臺中市建築師公會今（19）日舉行第3、4屆理監事交接典禮，由第3屆理事長虞承宗交棒第4屆理事長蘇懋彬，席間臺中市政府都發局局長李正偉、建設局局長陳大田出席致賀，也意外透露台中「超巨蛋」進度。

9小時前

「開門見灶」就破財？　命理師1原因突破盲點：現在已不適用

從風水學來看，廚房代表家中財富、主宰健康之地方，廚房被視為家中的財庫，「開門見灶，錢財多耗」是一大風水禁忌。不過有命理師認為，此一說法在現代其實已經不通用。

10小時前

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦惱買下壓力大　網勸：學區別亂動

長輩留房是現在年輕人夢寐以求的事，但繼承來的房子，尤其是共同繼承，常伴隨買或賣的糾紛。近日一名女網友表示，她與親姊姊幾年前共同繼承了一間30年的老公寓，位於學區、公園旁，生活機能相當良好，目前由她一家人自住，孩子也準備升上國小。然而姊姊近日希望「了結」共有關係，提出「妳買下我1/2，或我買妳的1/2」的選項，讓她陷入兩難。

10小時前

營建指數3天反彈3.7%　專家：市場解讀央行「微放鬆」

央行尚未放鬆信用管制，但銀行改自主管理。觀察營建指數走勢，理監事會議（18日）前2天就開始反彈，今（19日）指數續漲1.2%，跑贏大盤，而這3天總計谷底反彈約3.7%。專家表示，市場解讀房市管制已有偏向放鬆的味道，房市可望溫和復甦。

10小時前

新加坡1.98億房子出售爆爭產　弟自稱文盲！控哥哥私吞1530萬

新加坡女皇鎮一處房產2024年以新幣825萬元（約新台幣1.98億元）售出，是當地男子離世後留給妻兒13人的房子，但沒想到分產卻讓兄弟撕破臉對簿公堂，弟弟指控哥哥私吞款項，但哥哥反駁是弟弟多年前已把房產份額轉讓給他。

11小時前

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

電梯透天不如大樓？網點關鍵：沒..

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

2025完工跳票！　在地傻眼：..

14.86公頃土地翻身！板橋「..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

買北市比新北便宜！　建商沒料到..

宜蘭農地、農舍熱度不減　在地房..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

買房遇「親戚攔胡」 房仲也救不..

「原價屋」接手「Gogoro」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

因非自願離職出售房地如出租　不..

地段前景加持！產品與品牌力突圍..

Fed降息房貸利率反升！　美房..

北市公廁評比結果出爐！

台中「地王」出爐！新光三越20..

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市..

「開門見灶」就破財？　命理師1..

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦..

營建指數3天反彈3.7%　專家..

1.98億宅出售爆爭產　弟控哥..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366