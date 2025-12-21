高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房市在高房價、高房貸利率與供給再度收緊的多重壓力下，買氣持續承壓。全美不動產經紀人協會公布的最新數據，美國11月成屋銷售僅小幅回升，年比仍呈現下滑，顯示潛在購屋族在負擔能力受限的情況下，進場意願依舊保守。

數據顯示，11月成屋銷售量較10月僅增加0.5％，經季節調整後的年化銷售率為413萬戶，較去年同期下滑1％。由於成屋銷售以實際交屋為計算基礎，反映的是9月與10月簽訂的合約，當時房貸利率雖一度小幅回落，但隨後長時間維持在相對狹窄的高檔區間，未能有效刺激買氣。

在供給面方面，房屋庫存於11月出現回落。協會指出，月底待售成屋數量為143萬戶，較10月減少5.9％，但仍比去年同期增加7.5％。以目前銷售速度計算，市場供給量約可支撐4.2個月，一般認為6個月才屬於買賣雙方相對均衡的水準。

全美不動產經紀人協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，庫存成長動能已開始停滯。他指出，因法拍或困境出售的房屋比例仍處於歷史低檔，加上房主整體住房資產淨值創新高，許多屋主在冬季期間並不急於出售房產，進一步限制市場供給。

此外，今年冬季屋主將房屋下架的情況也較往年更為明顯。雖然每年入冬後，部分賣方會暫時撤回尚未售出的房屋，但今年這種現象更加突出，使得市場上的實際可售物件進一步減少，對價格形成支撐。

在價格方面，11月成屋銷售的房價中位數為409,200美元，年增1.2％，創下歷來11月新高。由於中位數價格易受成交結構影響，目前高價住宅的交易表現明顯優於低價產品。價格介於100,000至250,000美元區間的住宅銷售量，年減近8％，而售價超過100萬美元的高端住宅，銷售量則年增1.4％。

儘管房價持續上揚，雲恩指出，薪資成長速度已超過房價漲幅，對住房可負擔性帶來一定程度改善；但他也警告，若未來房屋供給無法跟上需求，負擔能力仍可能再次惡化。

從交易結構來看，房屋在市面上停留的時間拉長至平均36天，高於去年同期的32天。首次購屋族占整體交易比重為30％，與去年持平，但仍明顯低於長期平均約40％的水準，反映高房價與高利率對首購族形成持續壓力。另一方面，投資客重新回流市場，11月投資型買家占比升至18％，高於去年同期的13％。