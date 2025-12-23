「中國版星巴克」熄燈　農16旗艦店開價1.8億賣

記者張雅雲／高雄報導

有「中國版星巴克」之稱的「SPR COFFEE」，2011年首店在高雄開幕，2012年搬到農16打造旗艦店，主打現煮咖啡搭配輕食，多年來已有一票死忠顧客支持，今年突熄燈，目前已無分店，屋主開出1.8億元求售。信義房屋專家表示，農16店王單價達136萬元。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

▲有「中國版星巴克」之稱的「SPR COFFEE」，2012年搬到農16打造旗艦店，今年突熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「SPR COFFEE」曾是中國市場的連鎖咖啡品牌，因綠色招牌、現煮咖啡，有「中國版星巴克」之稱，2011年首店在高雄美術館特區風光開幕，2012年搬到農16特區打造神農旗艦店，該店正對森林公園，除了各式咖啡飲品外，也販賣輕食。在周圍綠意環境的襯托下，店內充滿休閒氛圍，多年來已有一票死忠老顧客支持。

▲農16特區是高雄傳統豪宅聚落，尤其是正對森林公園的樓店供給相當稀有。（圖／記者張雅雲攝）

該店今年突然熄燈，該品牌在台灣已無分店，屋主開出1.8億元出售，根據銷售資料，該店位於大樓1+2樓店面，屋齡17年，坪數168.22坪，換算單價107萬元。據查，屋主為陳姓自然人，也是該咖啡館負責人，2011年持有至今。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，高雄農16原本就是房市蛋黃區，更因為富邦人壽BOT案、聯上停35案加值房市，話題性十足。農16特區是高雄傳統豪宅聚落，尤其是正對凹子底森林公園的樓店，這類豪宅型店面與一般樓店不同，買家大多為高資產群，若無特殊需求，會以長期持有為主，因此釋出量也不多，供給相當稀少。

▲農16店王位於「京城天贊」正對凹仔底公園店面，位於神農路上，2022年由瀚皇公司以單價136萬元入手，創農16店面單價新高。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋凹子底公園店潘姵縈表示，農16店王位於「京城天贊」正對凹仔底公園店面，位於神農路上，2022年由瀚皇公司以單價136萬元入手，創農16店面單價新高，至今仍是農16店王，該店面至持有後空置至今。

潘姵縈分析，農16目前整體店面市場仍處於醞釀期，主力客群以區域型消費為主，外來客與觀光型消費尚未完全成形，近期農16龍德路段成交單價落在每坪80~85萬元區間。首排店面租金行情已率先起漲，正對公園店面租金落在1800元上下，非第一排店面租金多落在每坪1000~1500元間，落差相當明顯。

▲「SPR COFFEE」店面出售小檔案。（ETtoday製表）

在現行信用管制環境下，農16公園首排店面也吸引部分高資產族群目光。潘姵縈指出，由於商用不動產不受住宅限貸3成影響，若買方具備穩定財力與企業背景，貸款成數仍有機會談到7~8成，帶動部分游資轉向店面物件投資。

潘姵縈說：「農16目前店面以在地型消費型態為主，如診所、補教、專業服務業為主，外來客消費動能尚未完全成形，若之後富邦BOT、聯上商場陸續開幕，將帶來更多外來人潮，具備長期吸引力。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

信義房屋更多相關新聞