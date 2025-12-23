ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「酷運動」助跑　台中3大國際級場館旁行情看俏

▲▼ 南台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單元五住宅用地行情已與北台中14期榮德段平起平坐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著「酷運動」政策帶動國際級場館落腳，南台中憑藉交通利多與低密度規劃，單元五住宅用地行情已與北台中14期榮德段平起平坐，指標建商大陸建設也宣布插旗13期，聯手英國大師打造全台首座「英式合院聚落」。

「酷運動」不僅是口號，更是區域升級的助跑器，台中資深土地開發專家、春耕不動產總經理張維良指出：「國際級場館周邊通常伴隨高品質的交通動線與綠化空間。」

其中，單元五雖然開發時程晚於14期，但因鄰近南屯熟成商圈與交通樞紐，地價已出現「後發先至」現象。目前該區已集結精銳、惠宇、大城等10多家建商卡位。

▲▼ 南台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲除已開發的重劃區，緊鄰單元五的「高鐵門戶特區」更被業界視為未來10年的關鍵動能。（圖／記者陳筱惠攝）

而進入開發期的13期重劃區具備低密度、高綠覆特性，並擁有雙捷共構大慶站與鄰近高鐵站的交通優勢，成為追求「新奢華（New Luxury）」族群的首選。

看準南台中發展潛力，大陸建設近日宣布在13期楓溪段推動新案，總銷超過40億元，預計明年第一季進場，該案基地達1700坪，鄰近七期、八期，周邊環繞10座公園，地段條件優越。

大陸建設執行長廖淳森表示：「13期新案將訴求具有高端品味的客層，特別邀請曾獲英國RIBA三大獎項的知名建築師 Alison Brooks 親自操刀。」該案設計理念以「Green、Quiet、Slow」為核心，打造台灣首座「英式簇群式合院（Cluster of Villas）」。

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大陸建設近日宣布在13期楓溪段推動新案，總銷超過40億元，預計明年第一季進場。（圖／記者陳筱惠攝）

除已開發的重劃區，緊鄰單元五的「高鐵門戶特區」更被業界視為未來10年的關鍵動能。春耕不動產南屯店店長管國安分析：「該區面積達154.27公頃，是市區串聯高鐵車站的最後一塊精華拼圖。」

目前該區農地行情約在每坪19~25萬元。早在2022年，碧根建設便以7字頭高價取得該區危老建物推出「碧根印白」。隨「D-ONE第一大天地」商場及商辦飯店藍圖明確化，具備三鐵共構優勢的高鐵特區周邊，將成未來最後鑽石區。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：台中房市南台中13期重劃高鐵特區大陸建設

【這樣比較好睡】鑽紋龜在掛水中睡覺 鼻子還冒泡泡

