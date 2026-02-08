準新娘在新家「秘密閣樓」發現婚紗！　網友毛炸：千萬別穿

▲奧斯托拉扎與未婚夫計畫要在2027年結婚。（圖／翻攝自臉書、TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州一對年輕男女搬入新買的家開啟新的生活，在新家生活數月之後，這才發現原來屋子還有個秘密閣樓，並在堆滿雜物的空間裡，翻出一件保存完好的復古婚紗，這讓身為準新娘的女子愛不釋手，甚至希望在婚禮當天穿上這件充滿年代感的禮服。只不過她的想法讓一票網友嚇壞，還有人稱「妳知道恐怖片都是這樣開始的嗎？」

紐約郵報報導，多虧女子奧斯托拉扎（Kaitlyn Ostolaza）的父親，她才發現家中原來有個隱密的閣樓，在使用繩索才得以進入閣樓內部，一家人在這裡找到網球拍等雜物，也有一件被整齊收納在盒子裡的長袖婚紗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奧斯托拉扎興奮拆開包裝，這件充滿年代感的復古禮服讓身為準新娘的她愛不釋手，更產生了將其運用在自己婚禮上的念頭。她也把這狀況拍成影片上傳至TikTok平台。

閣樓挖到寶！準新娘想穿復古婚紗

奧斯托拉扎在影片中提及，「我能想像當初穿上它的人一定很美」，很喜歡把這件禮服拿來改造並在婚禮當天穿上它的想法。已知她曾試圖聯繫前屋主尋找這件婚紗失主，卻始終沒有下文。

然而，這段擁有近300萬次觀看紀錄的影片下方，網友們的反應卻是大不同，有人認為動用陌生人留下的物品極其不妥，「妳知道恐怖片都是這樣開始的嗎？」、「只有我覺得這很恐怖嗎？它是被留下來的，可能有詛咒，千萬別穿」。