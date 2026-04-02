新竹女砸1510萬「買到漏水屋」！賣家嫌費用太高拒修：屋齡才8年

▲新竹一名張女買到漏水屋，憤而提告請求前屋主支付修繕費用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名張姓女子透過房仲向李姓女子購入位於新竹縣的一處房屋，總價金為1510萬元，未料交屋後，張女卻發現屋內存在多處漏水瑕疵，與契約現況說明書內容不同，顯有隱瞞情事，因此提告請求支付修繕費用38萬8300元。新竹地院法官審理後，判李女應支付9萬2050元為適當。可上訴。

判決書指出，張女透過房仲於113年3月向李女購入該間位於新竹縣之房產，總價為1510萬元，並於113年5月9日完成交屋。張女控訴，李女明知該屋存在多處漏水瑕疵，但卻於契約現況說明書中關於「是否有壁癌、水痕、滲漏水情形」均勾選「否」，顯有隱瞞、故意不告知，直到交屋後張女才發現3樓主臥衛浴有滲水狀況，浴缸周圍有大量白華、2樓廚房天花板有明顯滲水痕跡、馬桶旁牆壁持續有水滲出、一樓車庫門外右邊也有漏水壁癌。

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張女指出，李女原本表示願意負起修繕責任，並委託師傅到場查看，但發現光是三樓衛浴部分防水處理，不含回復原狀在內之工程費用就達11萬元，與李女當初預估金額相差甚遠，因此反悔不願履約，張女因此提告，求償修繕費用38萬8300元。

對此，李女則反駁，契約已約明依現況交屋，張女於簽約及交屋時已就房屋實際狀況完成檢視而同意受領，且李女於交屋前並不知悉浴室滲水情形，亦未曾進行相關修繕、補土、貼磚、油漆等，張女未能證明房屋交付時即存有漏水瑕疵，況且該屋出售時屋齡僅8年，張女主張將整間浴室全面翻新，明顯逾越必要修繕範圍，因此請求駁回。

新竹地院法官審理，該屋漏水瑕疵為不爭之事實，但雙方因報價問題而有爭議，觀張女提出報價單，有關兩造系爭協議書有關分別為1.2樓防護工程、廁所磁磚部分剃除、廢棄物清運、泥作工程、磁磚及一樓車庫漏水壁癌工程外，其餘項目無法認定為必要費用，又雙方所提估價單金額差距過大，且均不同意送鑑定，因此法官認應賠償金額為1.2樓防護工程2萬元、廁所磁磚部分剃除1萬元、防水底漆及面漆4050元、廢棄物清運4000元、泥作9000元、一樓車庫漏水壁癌工程2萬8000元、壁磚及地磚1萬7000元，合計共9萬2050元，逾此範圍應屬無據，應予駁回。全案可上訴。