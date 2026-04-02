都更條例擬修法　自主都更容積獎勵1.5倍「一次拿」但須符條件

▲內政部擬修法，自主都更符合條件可直接拿到1.5倍容積獎勵。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

總統賴清德推動自主都市更新，內政部表示，已著手規劃都市更新條例修法，簡化自主都更申請容積獎勵的流程。未來若符合設計規範，將可一次核給最高1.5倍容積獎勵，在促進自主都更的同時，也兼顧公共利益。

依目前規定，建築容積獎勵上限為基準容積的1.5倍，民眾或建商須依照各項條件逐項申請累加，例如取得綠建築標章、強化耐震設計、打造無障礙空間或捐贈公益設施等，才能達到1.5倍上限。

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內政部3月30日召開修法研商會議與公聽會，國土署指出，修法方向將聚焦於擴大自主都更誘因，簡化申請程序，並考慮在符合條件下直接核給1.5倍容積獎勵。

此外，若案件已達1.5倍容積上限，但再提供社會住宅或婚育住宅等公益設施，仍可額外疊加獎勵，最高不超過基準容積的2倍。

不過，部分地方政府代表在會中提醒，容積獎勵屬公共資源，審查時須考量基地條件與環境承載能力。若基地規模過小或條件不足，未必適合直接給予最高獎勵，建議修法時強化公益性與必要性的評估，以避免對周邊環境造成衝擊。

對此，內政部政務次長董建宏表示，「一次給滿」1.5倍容積獎勵僅適用於自主都更案件，且須由所有權人自行出資並參與，並非只要有管理機構介入即可取得。他指出，部分自主都更基地條件較不利，因此透過制度給予誘因。

他也強調，未來仍將針對基地條件較差，卻可能給高容獎造成周邊環境負荷的情況進一步研議，確保政策推動與環境負荷之間取得平衡。

國土署都更建設組長王武聰補充，自主都更案需符合明確的建築設計標準，才可直接取得1.5倍容積獎勵；若未達標準，仍須回到現行逐項累加的機制，並強調「基地條件不足者不會直接取得1.5倍獎勵」，相關細節將在後續辦法中明訂。