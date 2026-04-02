靠6屋收租「月入50萬」當包租婆　單親媽成功翻身

▲女子坐擁7間房子，其中6間用於出租，靠租金月入1.2萬英鎊（約新台幣50萬元）。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

英國47歲女子莎拉（Sarah Dawood）坐擁7間房產，其中6間用於出租，每月租金收入達1.2萬英鎊（約新台幣50萬元）。她透露，早期購入的一處房產至今已漲超過370%，其他多間房子的房價也在漲，如今她已從當年必須在朋友家借住的窮困少女，徹底翻身成為房東。

借錢付頭期款買房 至今擁7間當包租婆

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The i Paper報導，莎拉的致富之路並非一帆風順，早在15歲那年因父母離異被迫借宿在朋友家中，直到18歲才獨自租房，每月需要支付房租450英鎊（約新台幣1.9萬元）。

到了1998年，莎拉向父親借錢，以5.1萬英鎊（約新台幣216萬元）買下她人生第一間房子，格局2房。她坦言，為了確保能付清所有帳單費用，也要把錢還給父親，便把家中其中一個房間分租出去。

22歲那年，莎拉成為一名單親媽媽，但此時的她也獲得加薪，讓她有能力購入更大的房子。2001年，她以10.1萬英鎊（約新台幣428萬元）的價格買下一間格局3房的住宅。

「我是把第一間房子出租出去，用賺來的錢來買新房子」，莎拉直說，當時的她並沒有成為房東的想法。隨著時間推移，她踏進房地產這一行，薪資增長、經驗累積，逐步擴大房產版圖，如今的她總計擁有7間房子，其中一間自住，其餘6間全數出租，每月可收1.2萬英鎊（約新台幣50萬元）的租金。

▲1998年，莎拉以5.1萬英鎊（約新台幣216萬元）買下她人生第一間房子。（示意圖／VCG）



房價漲幅370% 莎拉：沒有要賣

莎拉用來出租的6間房子全部都在倫敦東部地區或是艾塞克斯郡，總購入成本約98.9萬英鎊（約新台幣4190萬元）。她也透露，1998年用5.1萬英鎊買下的房子，現在市值已上漲至24萬英鎊，漲幅超過370%。此外，2001年以10.1萬英鎊購入的房產價值增至約44.5萬英鎊，另處以7.9萬英鎊購入的房子如今價值約23萬英鎊。

不過莎拉表示，短時間內沒有出售計畫。

漲租2成 應對成本飆升

在莎拉所出租的房子之中，租金最便宜為每月1025英鎊，最貴的房子每月租金2500英鎊。面對英國政策調整與持有成本上升，她在2022年底把租金調漲20%，但也盡量讓租金略低於市價，「為了繼續營運下去，我必須保持獲利。這很艱難，因為我知道這是在進一步削減房客的可支配所得，但我已經自行吸收這些額外成本很長一段時間了」。