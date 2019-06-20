曾創3天完售！南港第一豪宅8戶賠千萬賣出　一戶最慘賠3700萬

▲南港豪宅「日升月恆」。（圖／翻攝Google Map）



財經中心／綜合報導

南港經貿園區知名豪宅「日升月恆」賠售不斷，根據實價登錄資料，自2017年1月至今，至少有12戶大賠賣出，且一半以上至少賠了1000萬，最多還有人賠3700多萬，震撼房市，這棟由於2014年完工後，爆出住戶控訴實屋與廣告疑似差很大，加上許多投資人買在高點，及房價沒有回升，在房貸壓力下，只好認賠賣出。

台灣肥料2011年推出21樓南港豪宅「日升月恆」（原名「無雙」），位在台北市南港區經貿二路，基地約2554坪，總戶數136戶，建築為SRC結構，高級石材及金屬飾版設計。台肥當年強打由日本國寶級建築大師高松伸設計的豪宅，以及離捷運南港軟體園區站約100公尺，開車至北二高交流道、環東大道的便捷性。

「日升月恆」設計坪數自70坪至170坪，每戶8000萬起跳，吸引不少名人購入，甚至曾創3天內完售紀錄，包括藝人黃國倫和寇乃馨、彭佳慧及翁家明及國民黨前立委蔡正元都是買家。不過，該案2014年完工後，就爆出住戶控訴實屋與廣告疑似差很大、住宅品質不良、綠建築標章未取得等負面消息，使得轉手價開始小賠，加上大坪數規劃較不易。

建案被投訴後，日籍建築大師高松伸表示，全案只負責大樓外觀設計，全案也沒依照他的設計圖施工，且和他簽約是代銷公司新聯智，而不是台肥，引起爭議。

▲南港豪宅「日升月恆」近年成交價。（圖／翻攝內政部實價登錄網）



「日升月恆」預售時，高樓層成交單價多是90萬字頭，總價1億元起跳，中低樓層成交單價也至少80萬，總價約8000萬。但2016年房地合一稅上路後，豪宅價不斷下跌，「日升月恆」更是屢傳慘賠消息，2017年初陸續有人認賠賣屋，其中2017年6月，17樓一戶最後以總價1.275億轉手203.91坪房，賠3709萬元，震撼行情。

根據實價資料，自2017年1月至今，至少有12戶賠售，8戶賠了1000萬元以上。今年3月11樓、13樓另以6980萬、7288萬賣出，均賠1000萬以上。

▼南港豪宅「日升月恆」17樓一戶最後以總價1.275億轉手203.91坪房。（圖／翻攝內政部實價登錄網）