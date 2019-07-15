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76人搶1戶！北市「平價屋」搶翻天　鬧區電梯大廈1坪41萬

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▲▼台灣金聯公司2019年「平價屋」活動，吸引大批看屋人潮，出售率創歷年新高。（圖／翻攝台灣金聯官網）

▲台灣金聯公司2019年「平價屋」活動，吸引大批看屋人潮，出售率創歷年新高。（圖／翻攝台灣金聯官網，下同）

生活中心／綜合報導

台灣金聯資產管理公司連續第9年舉辦「108年度金聯平價屋」回饋專案，今年出售率再創新高，短短22天銷售期間，共有851人登記申購48戶，出售率達92.3%。其中位在台北市林森北路電梯大廈的房子1坪41萬，高達76人來搶這一戶，跟周邊1坪約50~60萬相比，價格平實許多，難怪讓平價屋衝出好成績。

「108年度金聯平價屋」專案12日在律師見證下公開抽籤，台灣金聯公司代理董事長郭文進強調，該公司連續9年辦理平價屋活動，累計到已突破10,044人次參加，成功出售572戶。

郭文進說，今年平價屋專案一推出，在短短22天，出售率創歷年新高的92.3%，共有851人登記申購48戶，僅4戶沒有賣掉，其中3戶因位於偏遠地區；在出售的48戶中有46戶因有2人以上登記，12日公開抽出幸運中籤者。

本次專案活動，以台南永康小東路華廈最熱門，共有88人登記申購，其次，台中市南區復興路二段華廈、台北市林森北路華廈、中和南方之星2戶捷運宅等，都有超過50人以上登記申購，相當熱門。

▲▼台灣金聯公司2019年「平價屋」活動，吸引大批看屋人潮，出售率創歷年新高。（圖／翻攝台灣金聯官網）

郭文進指出，除了北市、苗栗及高雄旗山等共4戶未有人登記外，其餘縣市物件均百分之百完銷，也打破過去的銷售紀錄，創造了92.3%出售率。

台灣金聯公司表示，凡取得購屋權利者，只要完成過戶，可享有免加價、免仲介費及免過戶費等優惠，同時保證取得產權清楚、無海砂屋、無輻射屋及非凶宅。

其中台北市林森北路一戶電梯大廈，吸引76人來抽籤，1坪41萬比周邊市價1坪50、60萬比，等於賺到。此外物件中最低單價是雲林一棟總價146萬透天厝，平均1坪約3萬，平實的價格難怪22天可以賣掉48戶，僅4戶未賣出，創下92.3%出售率。

關鍵字：台灣金聯房產雲

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