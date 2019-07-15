「租金補貼」7/22開始申請！全台房客、房東約7萬戶受惠　最高月領5000

▲內政部營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，有空屋的屋主，可考量將房出租予領有租金補貼的民眾。（示意圖／記者林敬旻攝）

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2019年度「住宅補貼」受理申請將於22日開跑，只要在7月22日至8月30日申請期限內，不論是房客或房東，只要民眾符合資格者，都可申請租金或稅賦相關補貼與減免。此外，2019年開始開放「線上申請」，民眾可於網站登入資料，將各項證明文件上傳，不用再多跑去郵寄或地方政府一趟。

內政部營建署表示，因政府資源有限，訂有補貼計畫戶數，採評點制度，符合資格條件者須按評點制度排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。今年度租金補貼計畫戶數6萬5963戶、自購住宅貸款利息補貼4,000戶、修繕住宅貸款利息補貼2000戶。

租金補貼金額依不同地區提供4種補貼金額，自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他直轄市、縣（市）最高為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高80萬元。

民眾可於7月22日至8月30日受理申請期間內，就近到直轄市、縣（市）政府免費索取紙本的申請書及「問與答」。申請時，可以書面向戶籍所在的地方政府提出申請，或是線上申請方式，於網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，可省去郵寄，也不必再跑到地方政府申請。

內政部營建署表示，民眾如想瞭解申請資格與相關規定，可至內政部營建署網站首頁右側 「住宅補貼專區」 查詢，或撥打諮詢專線02-2192-0600（服務時間為7月10日至9月9日，週一至週五早上8時至下午6時）。

另外，內政部營建署提醒，已接受租金補貼者若有遷居情形，務必於遷移後3個月內向遷移後的直轄市、縣（市）政府辦理遷移申請。受補貼期間如另取得住宅，或將受利息補貼的住宅移轉予配偶或直系親屬以外的第三人者，則應事先主動通報直轄市、縣（市）政府，避免溢領補貼。

至於民眾常遇到房東因故不給提供設籍，讓房客無法申請「租金補貼」，政府也提供「誘因」，只要房東出租給符合租金補貼資格的房客，可以享有房屋稅適用自用住宅稅率1.2%、綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅，以及地價稅得適用自用住宅用地稅率千分之2。

內政部營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，對於有空餘屋的屋主，可考量將住宅出租予領有租金補貼的民眾。

▼108年度租金補貼表。（圖／內政部營建署）

