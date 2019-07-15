小豪宅也撐不住　天龍國最貴套房首度賠錢賣

▲北市大安區小豪宅套房「仁愛A+」。（圖／台灣房屋提供）

記者張菱育／台北報導

不僅百坪豪宅市場蕭條，連小豪宅也撐不下去！過去曾創下台北市最貴套房紀錄的「仁愛A+」，8樓的10坪套房屋主今年以1450萬元脫手，賠售了238萬元，賠幅14%，成為該社區首戶賠售的案例。

此8樓戶於2013年以總價1688萬元，單價166.6萬元購入，創下台北市最貴套房紀錄。目前實價登錄「仁愛A+」共有33筆交易資料，其中有4筆歷史交易，扣除最新的賠售238萬元，其他戶分別賺82、145和248萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區的高價套房多半有學區設籍的優勢，因此吸引很多高資產父母，為了卡學區而置產，即使出租收益不高也在所不惜。購入時間點和價格影響著置產的賺賠，以最新交易為例，由於當初入手在2013年，仍為房市多頭時期，尤其又是最高單價，面臨目前房價下修，轉手很難創新高價，而該戶屋主持有6年，估計已經滿足設籍入學需求，價差就當作為子女的教育投資。

觀察實價登錄「仁愛A+」的租金行情，10坪左右的套房租金約為2.5萬元，台灣房屋信義光復旗艦店經理劉佶諭表示，若以該戶當初入手價格來算年租金投報率，僅1.7%，而新屋主以1450萬元取得，投報率達2.1%，符合投資價值。

張旭嵐分析，房價盤整後，精華區小套房的租金投報收益相對提升，因此學區宅同時具有設籍和精華地段出租的雙重優勢，價修之後購買意願也增加，吸引置產族逢低進場。