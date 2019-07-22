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房租漲1.3萬！台大老店「會津屋」驚傳歇業　網一看：房東根本超佛心

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▲▼會津屋日式食堂。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB）

▲會津屋日式食堂是許多台大校友回憶。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB，下同）

網搜小組／董美琪報導

台北市大安區新生南路日式料理店「會津屋」，在台大商圈經營18年，是許多人學生時期的回憶，不過近日傳出因房東漲房租，老闆即將歇業的消息，引起鄉民關注，台大學生甚至連署希望能讓店家繼續經營下去。不過消息傳到PTT，卻有不少人認為「其實房東蠻佛心的」。

會津屋日式食堂CP值高，在台大商圈小有名氣，如今老闆因健康因素加上房東漲租，決定關門大吉，老闆在牆上貼出公告寫著，「感謝大家對會津屋18年來長時間的愛護與支持！租約到期，房東又再次調漲房租，闆娘身體也欠安，撐不下去了，闆娘決定不幹了！！」

原來這間日本料理店18年來，55坪店面房租一直維持在6.5萬，但去年才漲到7.7萬，如今又被房東調漲到9萬，讓老闆娘深感吃不消，加上健康因素影響，心生退意。老闆娘坦言，最近很多學生，校友回來關心，可是自己不確定能否撐下去。

許多學生得知消息後，一起在牆上簽名連署，「我們一人一票，求求房東不要對會津屋再漲房租，讓會津屋繼續經營下續，會津屋18年了，要進入19年了！很可惜！！對校友來說是滿滿的回憶，只要回母校，一定要來會津屋吃個飯，回憶讀書時的情景……。」很多學生直呼，10幾年老店如果這樣消失，真的很可惜。

▲▼會津屋日式食堂。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB）

消息一出，引起PTT熱議，有人指出，「苦幹實幹用勞動、服務來討生活，終究敵不過房東念頭一轉提高租金」、「會津屋學生時代很常吃，懷念。又是即將被高租金擊垮的亡魂+1」、「漲房租又想要租得久，根本就慣房東」。

不過，也有不少網友認為漲租其實還算合理，「6萬5絕對便宜到不行，那邊的人潮55坪9萬還是超便宜啦」、「不漲店租就是不佛心？XD」、「這房租價格在台大商圈真的佛了」、「支持老店漲價」、「店家老闆要活，房東要不要活？」、「18年都租同樣的價格不便宜嗎？老闆18年來都沒漲過價？」、「老闆娘漲價就可以了」、「原物料和時薪上漲，房價都會上漲，時薪18年來調了5-6次，房東都沒漲」、「這租金佛到爆了好嗎」。

▼漲租趕跑老店「會津屋」？網友正反熱議。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB）

▲▼漲租趕跑老店「會津屋」？網友正反熱議。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB）

▲▼漲租趕跑老店「會津屋」？網友正反熱議。（圖／翻攝會津屋日式食堂FB）

關鍵字：會津屋房產雲房租

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