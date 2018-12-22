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房價上漲　國人購屋年齡老5歲

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▲首購風吹來，三重仁義重劃區看屋人潮踴躍。（圖／記者張瑞傑攝）

▲國人購屋年齡老5歲。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

根據聯徵中心最新統計資料顯示，8年前國人購屋申請房貸最多的年齡是在30~35歲，佔比達21%，其次則是35~40歲佔比約為18%；不過今年最新統計，購屋佔比最高的已經躍升到35~40歲的年齡層，且比起八年前平均購屋房價從750萬元增加至987萬元，而主要購屋年齡層的改變，推測國人晚婚和房價上漲應該都是影響的關鍵因素。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，晚婚、年齡結構改變加上房價上漲，應是造成購屋年齡增加的主要原因，從2014年開始35~39歲的人口數量就超過30~34歲的人口數量，成為國內人口數量最多的年齡層。加上內政部統計，國人結婚的平均年齡頻創新高，2017年男性平均結婚年齡為34.5歲、女性則攀升至31.7歲；由於結婚的購屋屬於常見的剛性需求，因此晚婚加上人口年齡增長，加上房價上漲的綜合因素，似乎是造成國人購屋年齡往後的原因。

至於購屋年齡與總價變化部份，2010年第三季30~35歲的年齡層，平均購屋總價約為640萬元，佔比大約是21%，但到2018年第三季30~35歲的年齡層，平均購屋總價約為942萬元，佔比則下滑至15%，不過購屋建物面積增加約1.8坪。

2010年第三季35~40歲的年齡層，平均購屋總價約為750萬元，佔比大約是18%，但到2018年第三季35~40歲的年齡層，平均購屋總價約為987萬元，佔比則上升至19%，不過購屋建物面積減少約0.6坪。

以35~40歲的年齡層總價增加的狀況來看，增加約237萬元，以自備款3成推估，可能就得多存約70萬元的自備款，所幸從2014年房價開始從高檔下向修正，購屋總價也呈現凍漲趨勢。

關鍵字：房產 購屋年齡 35至40歲結婚

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