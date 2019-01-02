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自住客圓夢曙光！「DODO HOUSE」低總價優質小宅大空間

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自住客圓夢曙光！「DODO HOUSE」低總價優質小宅大空間。（圖／DODO HOUSE提供）

房產中心／綜合報導

隨著生活型態的改變，1、2人組成的家戶比例越來越高，大坪數高總價、投資型住宅買氣修正，新建案紛紛推出符合自住需求的小坪數、大空間生活宅，看準青年成家後的買房剛性需求仍在，久睦建設在緊鄰大台北地區的迴龍，推出主攻在地自住客的中小坪數建案「DODO HOUSE」以低總價、小宅大空間的高CP值屬性，滿足大台北生活圈的年輕人有機會在蛋白區購屋成家，一圓買房夢。

有趣的是，DODO HOUSE諧音「嘟嘟好」意旨剛剛好的生活空間，吉祥物小豬公仔呈現活潑有朝氣的歡樂氣氛，希望能吸引年輕人注意，原來買房也能很輕鬆！

自住客圓夢曙光！「DODO HOUSE」低總價優質小宅大空間。（圖／DODO HOUSE提供）

久睦建設業務襄理吳承孝表示，多數人心中仍抱有傳統「成家立業」觀念，因此青年購屋的剛性需求仍在，只是房價不穩導致買氣不佳，迫使建商必須重新回歸購屋族的真實居住需求，放眼週邊房價漲得離譜的重劃區或副都心的超大坪數天價，DODO HOUSE精準鎖定下新莊、樹林一帶的在地住客，尤其是新婚小家庭族群，推出低公設(29.87%)、無雨遮，19坪起就有大2房，且戶戶皆有良好採光的優質小清新住宅，加上樓高8層僅28戶，低戶數出入單純，真正享受住房品質。

DODO HOUSE位處迴龍，當地有龍華科技大學、光啟高中、迴龍中小學等學區生活圈，且商圈集中於800公尺內區域，生活機能便利，步行至新莊中和線的迴龍捷運站約15分鐘，未來將有萬大樹林線三角埔站、桃園捷運棕線等3大捷運系統，通時也有多條公車路線可直達台北市區，交通便捷度高。

自住客圓夢曙光！「DODO HOUSE」低總價優質小宅大空間。（圖／DODO HOUSE提供）

由於迴龍當地開發得早，因此在地多為舊公寓為主，過去剛成家的年輕人若不打算與父母同住，在附近幾乎找不到新房可買，如今DODO HOUSE新建案進駐，成為當地近8年來罕見的新建案，而且住宅本體採用RC級石材基座，屋內配備60*60石英地磚、氣密窗配8mm強化玻璃，並附TOTO三件式衛浴，高規格住宅基礎住起來格外舒適，該案預計將於2020年底完工，19~34坪買大2~3房，總價落在600~1200萬左右，真正讓年輕人有機會構築自己理想中的家！

【DODO HOUSE】龍華科大旁
(02)8200 0101


 

關鍵字：房產DODOHOUSE

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