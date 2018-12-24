ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

剛性自住買盤撐場　全年站穩28萬棟　近3年新高

ETtoday新聞雲

▲揮別陰霾，2018年房產買賣移轉棟數可望站穩28萬棟。（圖／記者張瑞傑攝）

▲揮別陰霾，2018年房產買賣移轉棟數可望站穩28萬棟。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

受益於建商讓利或者搭配贈品等促銷方案，市場上開價普遍合於區域行情，連帶二手屋主出售開價亦符合市場期待，使得壓抑多時的剛性自住需求陸續出籠。依最新公佈11月「建物買賣移轉棟數」，六都合計買賣移轉1.85萬棟，其中北市、台中、高雄月減8.1％～13％，其餘三都則月增3.7％～5.5％，月減2.8％、年減1.8％；依本年度前11月六都合計移轉量約19.4萬棟，考量選後各地房市開出紅盤，再加上年底交屋潮，2018全年移轉量應可站穩28萬棟，將是近3年新高，顯示房市已成功築底反轉。

根據目前最新實價登錄資料，因應自住族群總價考量之下，六都平均成交總價普遍下降，但平均成交單價大致持平，甚至有小幅成長。

在價格方面，依實價登錄統計北部方面台北市與新北市，不論在總價或是單價皆呈上漲趨勢。桃園與台中總價持續穩定成長。而南部的台南市、高雄市在總價與單價皆呈現微幅下滑，大體為持平整理狀況。

而民眾購置「房屋貸款餘額」也持續上升，截至今年10月共增加了2574億元。五大銀行新承做放款亦較去年全年增加約10.8%，平均放款利率為1.627%，低於去年的1.652%。

在房屋供給方面，依營建署「全台1至9月住宅類建物核發建照宅數」全台共8.86萬戶，增加了38%；建築業者的「建築貸款」，截至今年10月共增加了增加了761億元，皆顯示房地產業的賣方和買方信心度都看好。

關鍵字：房產買賣移轉棟數28萬棟自住價量俱增

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

2019房市「 賣方高築牆，買方難稱王，大戶廣積糧 」

31分鐘前

住商40年　I-EASY行動門店拼服務

國內最資深的不動產經紀業加盟品牌住商機構，在開業40周年的前夕，強調將不動產經紀業重新定義，透過新科技與組織管理，讓每一個經紀人成為「行動門店」，以提供消費者更貼心的服務。

52分鐘前

剛性自住買盤撐場　全年站穩28萬棟　近3年新高

受益於建商讓利或者搭配贈品等促銷方案，市場上開價普遍合於區域行情，連帶二手屋主出售開價亦符合市場期待，使得壓抑多時的剛性自住需求陸續出籠。依最新公佈11月「建物買賣移轉棟數」，六都合計買賣移轉1.85萬棟，其中北市、台中、高雄月減8.1％～13％，其餘三都則月增3.7％～5.5％，月減2.8％、年減1.8％；依本年度前11月六都合計移轉量約19.4萬棟，考量選後各地房市開出紅盤，再加上年底交屋潮，2018全年移轉量應可站穩28萬棟，將是近3年新高，顯示房市已成功築底反轉。

1小時前

稅制不改台灣會崩壞　全聯會籲「廢除重稅」！

2011年政府開啟打房元年，「奢侈稅」政策上路，造成房市交易量下滑，緊接著2016年「房地合一稅」上路加上暴衝的「持有稅」，兩把稅制重劍對房市重傷害，當年交易量創下24.5萬棟的歷史新低，相較1996年最高峰50.9萬棟，交易量腰斬超過一半。重重傷害了全國近9成自有住宅族群的權益。當時的執政黨旋即在2016年總統大選吞下苦果，造成政權轉換。林正雄理事長表示，他曾於2014年預言：「誰打房，誰就將失去執政權。」也因此獲得印證。他更呼籲：「全台逾9成的自有住宅族群是最大的民意公約數，房地產業亦為產業火車頭，政

5小時前

全聯會重申房市政策　應調整為「3高1低」

近年政府以「房地合一」、「實價登錄」等政策抑制房價，而房價也確實下滑1～2成不等效果顯著，但根據行政院主計處發布2017年家庭收支調查報告，台灣仍有10.53％家戶沒有自有住宅，所以不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱全聯會）預測明年房市走向為「3低1高」（參考　明年「3低1高」　讓利仍是成交關鍵！）後，再提「3高1低」政策建議內政部修整。全聯會理事長林正雄表示，自用住宅的成家需求仍存在社會，建議政府應朝「高成數、高期數、高寬限期、低利率」，「3高1低」方向進行，才能幫助年輕人順利成家。

6小時前

讀者迴響

熱門新聞

明年「3低1高」　讓利仍是成交..

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

全聯會籲「廢除重稅」否台灣將大..

市府進駐安平區　房價8年狂漲5..

住的奢華不是看「裝潢」　而是要..

全聯會：政府應訂「3高1低」房..

花蓮打卡新熱點　威秀、最高雙螺..

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

每坪14.5萬！「佳展大景」助..

房仲：環狀線57％帶動房市買氣..

最新新聞更多

2019「 賣方高築牆，買方難..

住商40年　I-EASY行動門..

自住撐場　全年站穩28萬棟　近..

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

投資海外　2步驟避免被吸金

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

中美貿易戰衝擊　房地產為避險標..

三本公園　莊園與美術館級的首購..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366