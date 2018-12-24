剛性自住買盤撐場　全年站穩28萬棟　近3年新高

▲揮別陰霾，2018年房產買賣移轉棟數可望站穩28萬棟。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

受益於建商讓利或者搭配贈品等促銷方案，市場上開價普遍合於區域行情，連帶二手屋主出售開價亦符合市場期待，使得壓抑多時的剛性自住需求陸續出籠。依最新公佈11月「建物買賣移轉棟數」，六都合計買賣移轉1.85萬棟，其中北市、台中、高雄月減8.1％～13％，其餘三都則月增3.7％～5.5％，月減2.8％、年減1.8％；依本年度前11月六都合計移轉量約19.4萬棟，考量選後各地房市開出紅盤，再加上年底交屋潮，2018全年移轉量應可站穩28萬棟，將是近3年新高，顯示房市已成功築底反轉。

根據目前最新實價登錄資料，因應自住族群總價考量之下，六都平均成交總價普遍下降，但平均成交單價大致持平，甚至有小幅成長。

在價格方面，依實價登錄統計北部方面台北市與新北市，不論在總價或是單價皆呈上漲趨勢。桃園與台中總價持續穩定成長。而南部的台南市、高雄市在總價與單價皆呈現微幅下滑，大體為持平整理狀況。

而民眾購置「房屋貸款餘額」也持續上升，截至今年10月共增加了2574億元。五大銀行新承做放款亦較去年全年增加約10.8%，平均放款利率為1.627%，低於去年的1.652%。

在房屋供給方面，依營建署「全台1至9月住宅類建物核發建照宅數」全台共8.86萬戶，增加了38%；建築業者的「建築貸款」，截至今年10月共增加了增加了761億元，皆顯示房地產業的賣方和買方信心度都看好。