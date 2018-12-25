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台中十大豪宅榜　宝格掄元

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▲▼大陸建設位於台中七期的豪宅案「宝格」。（圖／記者葉佳華攝）

▲大陸建設位於台中七期的豪宅案「宝格」。（圖／記者葉佳華攝）

記者張瑞傑／台中報導

根據實價登錄統計資料顯示，十大豪宅社區中，以七期所屬建案為最多，共佔7位，由「宝格」掄元；其次為西區佔2位、以「富邦天空樹」為代表，單元二「植森」首次進榜。

此外，七期西側的龍寶「四季臻邸」近期實價登錄出爐，社區均價每坪57.6萬，最高單價每坪61萬元，再次刷新豪宅榜。而明年將交屋的寶璽「天睿」預估也將在豪宅榜上奪得一席。

住商不動產七期南屯店協理張峰碩分析，單元二重劃區開發腹地大、可塑性高，尤以單元二北側連接七期的市政商圈，與歌劇院百貨商圈成為大七期兩大核心區，高端客認為單元二為七期的生活圈擴大而非外移，豪宅新聚落為水到渠成，價格的接受度自然較高。

陸府「植森」以樹、藝、石、景四大主題規劃，其中景觀採3D立體式綠覆規劃，包括一樓庭園、地下停車場、各梯廳以及住家的陽台窗台都加大植栽強度，「私人空中花園」式的陽台設計猶如「內建景觀」的升級版景觀宅，是一大特點。

豪宅建商寶輝「City Park」、雙橡園「S1特區」兩大豪宅預售新案，其中寶輝「City Park」基地為1600坪，建蔽率僅18%，產品規劃60、75、140坪，每坪開價約在50~60萬元。由設計「寶輝秋紅谷」的國際設計團隊量身打造，公設包括有歐式花園廣場、露天泳池、國際級休閒會館…等。

以服務軟實力升級贏得不少豪宅客青睞的雙橡園「SI特區」，擁近千坪前後大花園，歐式莊園風格與單進單出車道設計，坪數規劃47~100坪，每坪約落在50萬至60萬元之間，銷售成績不俗。

日前公開將重返七期豪宅的惠宇建設，位在單元二的新成屋惠宇「大聚」近日落成，庭園綠意氛圍讓外界驚艷，為惠宇建設集綠化大成之作，也讓人更加期待後續單元二作品會有如何精彩的樣貌呈現。

關鍵字：房產台中時大豪宅宝格單元二

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