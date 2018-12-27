陸資買房　李同榮：3招吸人吸金促進地產發展

▲對於近期掀起開放陸資買房議題，各界掀起論戰。（圖／ETTODAY資料庫）

記者張瑞傑／台北報導

針對高雄市長韓國瑜一就任、就主張開放大陸來高雄投資置產，吸引各界正反意見：有專家指出這是愚蠢政策、韓市長反擊「 若行政院反對才真是愚蠢 」、 內政部花次長更直言陸資本來就可以買房。不過也有業者回應，陸資在台買房限制多，「543」政策是陸資不來最主要因素，應該促進兩岸交流、並劃定自由買房專區、制定抑制炒房合理規範，才能創造多贏。

「一昧的阻擋，人才進不來，資金也進不來；但若無限制的開放，也容易造成房地產不當炒作與飆漲。」吉家網董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，開放兩岸城市交流，刺激城市經濟發展，才能圖利百姓，合理開放陸資買房，是投資不要曲解是投機，是置產不要曲解成炒房。

▲房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮。（圖／李同榮提供）

因此，他提出三項政策建言，包括開放兩岸城市經濟自主交流；以及開闢高雄中國城，制定「特區陸資購房特別條例」，藉由投資移民條例制定，引進資金，促進城市經濟發展。

最後是簡化陸資購屋流程，制定抑制炒房合理規範。 例如中國大陸購屋者只能購買一手新房，抑制炒作二手房，另外也可從轉售稅制控管炒作等措施。讓資金確實進來、政府也能合理抽稅。



政府對大陸地區人民在台取得不動產，除限制具黨政軍身分者不得取得外，也堅持每人限購1戶，貸款不超過「5成」，每年在台總停留期間不得超過「4個月」，滿「3年」始得移轉，此即所謂「543條款」，內政部104年7月1日起，又增訂限制同一社區陸資取得不動產以10%為上限。

李同榮認為，貸款成數不超過「5成」對富有的炒房者而言，一點抑制效果都沒有；一年居住不得超過「4個月」，等同不歡迎自住買房，只歡迎投機炒房。「3年」內不得出售，只有阻礙投資週轉期，並不會真正抑制中期投機炒房。

李同榮進一歩指出，陸資申請來台買房的申請流程長達一年，手續繁複層層卡關，加上政治的不友善與敏感度，令陸資卻步，好的技術人才也難以引進，好的項目也吸引不了投資人意願，所以這種政治氛圍，就算政府再放寬限制，人仍然進不來，錢更賺不來。