今年開工量逾萬棟　高雄居冠

▲高雄85大樓（圖／記者季相儒攝）

記者張瑞傑／台北報導

根據內政部統計處資料顯示，今年全台前10月的建物開工數量為8.1萬戶，高於去年全年的7.6萬戶，預估今年的開工量將創下近4年以來的新高量，一方面是開發商對於景氣信心回溫，另一方面則是今年1月1號雨遮不登記後，搶舊制的推案也陸續動工，其中高雄市的開發商心態最為積極，今年前10月的開工數量重回萬棟，有機會寫下近5年以來的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，開發商從2014年景氣高檔反轉後，經過幾年的修生養息，去庫存拼現金，讓利逐步去化手上的餘屋，開發商也逐漸感受到現在產品規劃正確，價格有競爭力搭配合適的低自備方案，即使沒有投資客市場，也能吸引自用客目光，因此重新投入市場購買合適的土地，加上今年1月1號雨遮的登記制度變革，先搶照可保有雨遮登記的資格，因此也出現一小波搶照潮。

今年前10月住宅動工量為8.1萬戶，預料全年會寫下近4年以來的新高，若以區域表現來看，開工量成長最高的區域就是高雄市，高雄市前10月的開工量就重回萬戶的規模，至少較去年成長5成以上，且有機會寫下近5年來新高。

曾敬德表示，近一兩年高雄的土地交易市場表現就相當熱鬧，包括政府標售與民間交易，都可看到開發商積極買地，甚至還有北部建商南下買地推案，主要還是因為高雄房價基期較低，加上前瞻計劃等資源挹注，房市能見度高，因此建商開工量今年出現明顯量增。

另外像是新北市、台北市、桃園市與台中市，今年前10月的住宅開工量也都比去年全年還高，不難看出市場景氣復甦，開發商買地推案的信心回溫，曾敬德表示，雖然開工量增也代表市場供給增加，但經過景氣修正後，開發商推案的產品規畫會更符合自用客的實際需求，而部分區域也面臨住宅老舊的問題，新的供給量釋出反而可以紓解市場壓力，讓購屋人可以有更多新的房子可選擇。