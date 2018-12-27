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春燕回來了？四大重劃區2019量衝千億

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▲▼房市,房地產,板橋,重劃區,江翠北側。（圖／記翻攝自GOOGLE MAP）

▲房市,房地產,板橋,重劃區,江翠北側。（圖／記翻攝自GOOGLE MAP）

記者張瑞傑／台北報導

北台灣2018年成交最熱絡的四大新興重劃區，分別是板橋江翠北側、新店央北、土城暫緩發展區和龜山A7重劃區，據住展雜誌統計，四大重劃區明年推案預估量達1,270億，再度引爆新一波推案潮。

其中，板橋江翠北側估約350億、新店央北約300億、土城暫緩發展區約220億、龜山A7重劃區約400億。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於建商受到2018年買氣活絡激勵，以及為了迴避2020總統大選衝擊，明年四大熱門重劃區推案爆量。如果買氣續熱，案量不排除會上修。

▲▼民眾買房、看屋、樣品屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲民眾買房、看屋、樣品屋。（圖／記者葉佳華攝）

何世昌指出，江翠北側重劃區明年推案焦點應是水岸景觀產品，例如東騰建設江翠段案、國泰建設新都段案、鉅陞建設「鉅陞河藍灣2」，還有立信機構的「新外灘-瀚疆」，都是河景第一排建案。至於其他建案，則以立信華江一路案量體最大，總戶數逾千戶，總銷金額超過百億。

新店央北將在2019年進入推案高峰期，總銷金額上看300億。由於央北重劃區實施大面積開發容積獎勵，多數建商為取得容獎上限，會儘量將基地面積整合放大，所以單一建案規模通常都很可觀。

2019年央北推案進度最快的，應該是鑫怡建設與宏普建設，兩家建案都預計於明年第一季推出。2018年央北成交價開低走高，建案頻開天價已讓人咋舌，但預估明年將有非大樓的特殊產品出現，且開價會再創新猷。

房價同樣開低走高的土城暫緩發展區，預期農曆春節過後，國泰建設與寶佳機構就會陸續釋出新案。國泰建設睽違四年後重返土城，明年將於暫緩發展區推出第一案，依國泰過去頻開天價的慣例，明年暫緩發展區開價再創新高的可能性極大。

桃園龜山A7重劃區也是明年推案熱區之一，雖然乍看之下推案的建商不多，但光是寶佳機構就已經夠看。由於寶佳旗下多家子公司有推案計畫，且又已取得建照，總案量不容小覷，再加上竹城、欣巴巴、興富發、遠雄等建商，總量上看400億。
何世昌進一步表示，2019年四大重劃區除了會出現一波新推案潮外，也會湧現一批高價案，量價都會有很驚人的表現。

關鍵字：房產重劃區推案千億 土城暫緩區江翠北側央北重劃區龜山A7

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