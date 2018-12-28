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四季文華　北12期文修公園旁首換宅

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記者張瑞傑／台中報導

北12期屬於文教住宅區，區內公園綠地多；「四季文華」緊鄰7200坪文修公園及20萬坪中央公園、位於水湳經貿園區門戶地段、車程5分鐘可抵達逢甲商圈，屬於鬧中取靜的住宅區段。住宅規劃28坪小3房、35坪標準3房，42坪小4房，目標鎖定房間數需求多的首購與首換。

▲北12期屬於純住宅區。（圖／四季文華提供）

▲北12期屬於純住宅區。（圖／四季文華提供）

12期由西屯路分為南、北區段，南12期多商業區土地，鄰接7期重劃區，大小坪數產品都有，價格每坪3至4字頭；北12期有逢甲大學、僑光科大以及西苑完全中學、西屯國小、大都會雙語幼稚園，地段鄰近水湳經貿園區，屬於文教區。

大樓聚集於漢翔路、黎明路周邊，房價每坪3字頭以上，無建商餘屋；文修公園周邊透天豪墅，總價6500萬至1.2億元。

▲逢甲商圈。（圖／四季文華提供）

▲逢甲商圈。（圖／四季文華提供）

由於土地貴、大多數建商多採容積移轉，過去最小坪數設定在50坪、總價設定都在1800萬元以上；換句話說，沒有1800萬、購屋者根本進不了12期。如今已取消容移的最小坪數限制，「四季文華」跳脫區域產品屬性，規劃28坪小3房、35坪標準3房，42坪小4房，在同區段中唯一僅有。

「四季文華」基地面積546坪，位於漢翔路上的角地位置、4面退縮12米，斜對面為7200坪文修公園。 地段屬於水湳經貿園區門戶位置、漢翔路未來連結敦化路，將成為東西向主要幹道；再者，根據都計圖，未來漢翔路將往西打通至中科園區、台灣大道。

由基地至逢甲商圈車程5分鐘、8分鐘可抵達7期重劃區；交通5分鐘可分別連結74號快速道路、中山高中港及中清交流道。

▲四季文華建築外觀。（圖／四季文華提供）

▲四季文華建築外觀。（圖／四季文華提供）

全案在漢翔路規劃2店面，門廳、車道攝於黎明路上。1樓挑高5米，飯店式門廳、接待區，廚藝宴會廳，頂樓有lounge bar，公設比34.9%。其中地下室車道舖設地磚，訴求比照七期豪宅等級；以及結構設計系統比照台北101等級，樓板加厚18公分，戶戶搭配防霾紗窗等。

全案樓高為20樓建築，標準層5併3電梯，工字型格局，28坪小3房1戶，景觀與工作陽台結合，結合客餐廳空間，規劃2間單人房、1間雙人房，廣告戶888萬元起。

35坪3房產品有玄關，採ㄇ字型廚具結合餐廳，衛浴開窗，雙陽台，總價1335萬元起。42坪4房、則規劃2個雙人房、2個單人房，其中一間單人房雙開窗，總價1698萬元。

▲四季文華餐廳。（圖／四季文華提供）

▲四季文華餐廳。（圖／四季文華提供）

關鍵字：房產四季文華公園宅逢甲商圈北12期

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