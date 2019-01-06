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搬家旺季前必看6個事前功課！

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▲▼搬家有6件事要注意。（圖／崔媽媽基金會提供）

文／崔媽媽基金會

每年農曆十二月是傳統的搬家旺季，對於搬家消費者來說，如何選擇一家優良的搬家公司，是他們共同的煩惱，因為搬家已經是一件非常麻煩又瑣碎的事，如果又遇到服務品質不好的搬家公司，心情不就更鬱悶嗎？崔媽媽基金會告訴您選對搬家公司，可以讓你省時省力又安心，但到底該怎麼選呢？

選擇優良搬家公司，注意以下6點：

1、親朋好友搬家經驗或網路上的評價
多方探聽就是不二法門。詢問各家的服務品質和價格，最終選擇一家信譽較好、符合您需求的公司。

2、合法登記立案
合法登記立案經營，對消費者是基本的保障。崔媽媽提醒消費者，合法搬家公司要有三證，也就是搬家三合一驗證，包括『搬家業者營利事業登記』、『搬家契約書』、『廣告宣傳物』，三者的公司名稱應該要一致。

3、公司物流、人力品質
物流能力、人力安排等都該有標準作業流程。亦可觀察估價時，服務人員的態度和專業度作考慮。

4、簽訂契約
如搬家時間、地點、物件數量、費用、貴重物品運送、損壞的權責、理賠問題等載明內容，對消費者較有保障。

5、完整的損壞賠償制度
部份搬家公司提供保險理賠的服務，其保險內容各家不一，一定要仔細看清楚。

6、提供紙箱包材
事先確定搬家公司是否免費提供紙箱；全新或二手，及數量限制。

留心上述幾點就可以避免劣質、服務不良的搬家公司，讓搬家變得一點都不麻煩！

●崔媽媽基金會，起源於無殼蝸牛運動，從1989年一路走來，自許成為大眾的「居住保姆」，關心面向涵蓋租屋服務、搬家評鑑、社區發展、居住扶助、居住政策等。

關鍵字：崔媽媽搬家搬家公司

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