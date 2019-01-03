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看準小宅　龍騰瞄準小資與菁英小宅兩大市場

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▲龍騰建設鎖定市中心、推出菁英首購型住宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲龍騰建設鎖定市中心、推出菁英首購型住宅。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／高雄報導

龍騰建設是高雄的首購、首換的品牌建商；近4年市場氛圍改變，龍騰除了布局北高雄首購產品外，更鎖定南高雄市中心巨蛋、高鐵特區精華區段推出商務型、菁英首購型小宅，強調靈活彈性的策略，在重劃區讓利、在市中心增值的布局眼光，深受消費者青睞。

以首購市場而言，推案集中在北高雄的橋頭、楠梓、左營、鳳山區段；龍騰在鳳山華鳳特區、楠梓分別蓋了2000戶首購宅。如今，龍騰建設在橋頭科學園區、橋頭鑫市鎮重劃區的「鑫市鎮」則主打2房2衛299萬元、訴求比別人再便宜30至40萬元。而屬於舊市區的南高雄商業機能好、擁有美術館聚落，更適合商務型小宅。

「地段為王」是龍騰建設的買地哲學，地買的早、更靈活的布局彈性，更讓龍騰在涉獵各種坪數房型游刃有餘；2018年他們將重點放在市中心、推出「鑫」字輩建案、瞄準菁英首購族。

天玉集團龍騰建設發言人黃文柔表示，龍騰在購地上採取先研究行情、適合就買，一購地就開始規劃，2、3年內就會推案，不養地、不炒作是推案原則。目前楠梓首購市場接近飽和，土地布局逐漸往橋頭發展；龍騰以點對點的策略、不硬卡房價，強調符合行情、甚至再便宜一些的策略，讓每批建案不留存餘屋，「我們的策略是因應市場性、靈活調整產品定位與售價。」

她直言，未來5年內市場仍是小坪數當家，北高雄也吹小坪數風，20至30坪最受歡迎；在總價優勢下，楠梓328萬至350萬，加車位要價400萬元，等於台北市平面車位價，對於小資族來說吸引力十足。

南高雄的市中心區段，今年以「鑫」字輩推出菁英首購宅；包括「鑫巨蛋」位於左營至真路、文直路，目前已經拿到使照，規劃20至30坪，2房650至700萬元、3房含車位890至1000萬元；位於華夏路的「鑫高鐵」瞄準商務客，2房完銷，3房不含車位600至700萬元。鼎山「鑫天地」位於家樂福旁，擁有捷運黃線、義想天地、萬豪酒店、威秀影城的地段條件，目前還沒開價，市場預估至少2字頭。

再者，位於美術館特區也是龍騰布局的重點區段，包含「龍騰」以及「山海匯」；明誠路上的「龍騰」規劃50至90坪，訴求換屋、房價每坪2字頭以上，未來也將是龍騰建設總部所在地。「山海匯」推出百坪豪宅，強調美術館特區地段，則瞄準二次換屋的雙薪家庭。

▲研究行情、積極布局，並推出區段有價格優勢得˙首購型產品，是龍騰建設的購地哲學。（圖／龍騰建設提供）

▲研究行情、積極布局，並推出區段有價格優勢得˙首購型產品，是龍騰建設的購地哲學。（圖／龍騰建設提供）

關鍵字：房產高雄龍騰建設市中心首購菁英首購

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