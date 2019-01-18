最近市區的別墅！南港車站8分鐘 北市2房價升級大4房

▲「天墅」建案距離南港車站僅有8分鐘車程，讓您輕鬆享受美式悠閒生活。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

厭倦了城市的喧鬧塵囂，嚮往美式的悠閒生活環境，其實您不必捨近求遠，距離南港車站只有8分鐘車程的別墅社區，能滿足您對優質生活的期待。

▲▼天墅建案景觀戶可遠挑台北101美景。（圖／天墅提供）



每天呼吸滿滿芬多精，打開窗就能欣賞大台北無價景觀，三不五時還能和好友來場BBQ派對，或是在池畔享受溫暖陽光，想要放鬆就到SPA會館做岩盤浴舒壓，別墅社區「天墅」擁有全齡化的豐富公設，讓住戶彷彿來到了六星級飯店。已購客戶朱太太說，「一進來就好像到了渡假村，有自己的院子可以養花，生活在大自然裡覺得很舒服。這裡也很多小孩子可使用的公設，像我的小孩是國中生，社區還有規劃一間很棒的k書中心，小孩很喜歡在那裡唸書。」

▲天墅規劃全齡化豐富公設，讓回家就像渡假。（圖／記者姜國輝攝）▼享受悠閒的別墅生活不必遠離市區。（圖／天墅提供）

已購客戶朱先生表示，幾乎來參觀過的朋友都覺得公設很吸引人，社區環境又好，對於屋內空間利用也相當滿意，「我們選到的房子空間非常舒服，未來如果我們還想以同樣的價格，再找到像這樣的空間的話，就必須要遠離台北市了，所以這會是一間適合我們住到退休的房子，而且離台北市非常近！」

▲北市2房價在天墅可升級景觀大4房。（圖／記者姜國輝攝）▼5200坪基地規劃巴洛克風格設計。（圖／天墅提供）

5200坪崗石城堡莊園，擁有雙重保全崗哨，住在「天墅」不僅安全而且隱私性高。最吸引人的，就是能享有南港生活圈的地利之便，包括了南港六鐵車站、百貨影城、飯店和企業總部、串連了中研院和國家生技園區，還有流行音樂中心等重大建設，發展潛力無可限量。

已購客戶朱先生指出，「南軟有很多的公司在這裡，接下來整個生技產業也在南港，從內科、南軟到汐科，是我們的科技走廊，選在這個位子置產，我覺得未來我們和小孩上班都很方便。」

▲只要8分鐘車程即可抵達南港車站CityLink。（圖／業者提供）▼社區備有接駁巴士往返南港車站。（圖／天墅提供）

天墅專案經理傅家瑋表示，購買建案的客戶最大的感受，就是可以用市中心的2房價格，來這邊可以換到大4房，「從我們的別墅生活到台北市中心，只需要5到10分鐘的車程而已，這一點對於待過國外、待過美國西岸矽谷的科技人士來講，是一個很大的魅力。用2千萬以內的價格，就可以同時擁有好的景觀、優質的環境，以及大空間，在別的地方幾乎很難達成，但是在天墅你可以一次擁有。」

喜歡美式居住環境，想和好朋友一起當鄰居，享受夢想中的頂級別墅生活，來到「天墅」，您也可以輕鬆擁有。

甲山林天墅︱基本資料

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基地位置：新北市汐止區東勢街98號

基地規模：5200坪

戶數規劃：314戶

產品規劃：別墅53戶， 大樓261戶

連絡電話：(02)2660-1133

投資建設：甲士林建設

建築設計：郭秋利建築師

結構設計：築遠工程顧問

企劃代銷：水立方國際開發